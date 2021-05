Sectores productivos sunchalenses expresan su preocupación ante los anuncios de nuevas restricciones

A continuación, damos a conocer el comunicado emitido por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales:

"Ante los anuncios de nuevas restricciones y medidas en el territorio nacional desde las 00.00 horas del pasado 22 de mayo y hasta el 31 del corriente mes y los días 5 y 6 de junio, desde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales y sus Comisiones principales: la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales y Comisión de Comercio y Servicios, manifestamos nuestra preocupación por el devenir de la actividad productiva.



Sin desconocer la alarmante situación sanitaria que estamos atravesando, creemos que de ninguna manera se pueden tomar medidas como las dispuestas en marzo del 2020. Muchas industrias y comercios se encuentran en situaciones delicadas, un cierre total de actividades significaría para ellas, y para la economía de nuestra ciudad, de la provincia y del país, un duro golpe.



Está comprobado que el ámbito laboral no es foco de contagios. De hecho, nuestros espacios de trabajo se rigen por estrictos protocolos que estamos dispuestos a rever y ajustar en caso de ser necesarios. Estamos comprometidos con la causa y acatando las resoluciones dictaminadas desde el inicio de la pandemia; en este sentido, pedimos a las autoridades municipales y provinciales, que acompañen al sector productivo y nos ayuden a cuidar nuestras empresas y comercios y todos los puestos de trabajo.



Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

1)- Permitir el funcionamiento de la Actividad Industrial, aplicando los estrictos protocolos correspondientes a Industrias exceptuadas por el DNU 334/21.

2)- Que a todos los Comercios y Sectores que han quedado fuera de las excepciones, se les permita funcionar en el horario propuesto de 6:00hs a 18:00hs con atención al público y ocupación del 30%, presentando protocolos correspondientes y reforzando los controles.

3)- Capacitación del equipo del CCIP y autoridades municipales para la gestión de los programas de ayuda económica a nivel provincial y nacional, acompañando a quienes no han podido realizar las gestiones para recibir dichos beneficios.

4)- Participación de autoridades del CCIP en la mesa de toma de decisiones en los niveles departamentales, previendo acciones con anticipación y teniendo en cuenta la mirada de nuestro sector.

5)- En caso de que la gravedad de la situación prevea el cierre de cualquier establecimiento:

a) Compensar de manera PREVIA a los sectores involucrados, eximiéndolos de cargas impositivas por el período proporcional a su cierre o limitación de su funcionamiento.

b) Implementar las medidas económicas, previo al anuncio de cierre, informando los procedimientos con anticipación para poder acompañar a los sectores afectados.

Como ciudadanos, acompañamos las medidas de restricción tanto fuera del horario laboral como en feriados y días no laborables, dado que comprendemos que los grandes contagios se generan en las actividades civiles y no en las productivas. Asimismo, estamos a disposición para reforzar o fortalecer protocolos, ya que entendemos que la actividad productiva, cumpliendo con protocolos estrictos, no es foco de contagios y el sector es el primer interesado en el cumplimiento de todas las medidas; de ello depende la continuidad laboral y la protección de la salud.



Creemos que hay muchas alternativas saludables al cierre definitivo de nuestra actividad, esencial en todas sus formas, tanto para quienes las realizamos, nuestras familias y para las autoridades en todos los niveles, dado que les permite continuar disponiendo de presupuesto indispensable para garantizar la salud de nuestra población. Pedimos que se considere nuestro valioso aporte y que nos permitan continuar trabajando. Apelamos también al compromiso ciudadano para seguir cuidándonos entre todos".

LUCIANO CABALARO - Presidente Comisión de Comercio y Servicios

LUCAS MUSSO - Presidente Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales

VERONICA CIPOLATTI - Presidenta Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales.