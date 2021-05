Convocatoria abierta a la 1° Feria Virtual "Sabor y Ando"

Más info:

o Será VIRTUAL : En de 3 ediciones / transmisiones vía RRSS de la Municipalidad

o Una por cada región del país. NOROESTE, NORESTE y PATAGONIA. Traerá a Sunchales, sabores, aromas, música, baile y ambientación.

o Cómo? Con tu participación: SI SOS [email protected], [email protected] o GASTRONÓMICO no dejes pasar esta OPORTUNIDAD

o Toda la producción será previamente grabada y editada, podrás mostrar tus producciones + contacto para take away y/o delivery para comercializarlas

IMPORTANTE: una parte de ella tiene que sumarse a la temática (noroeste, noreste o Patagonia), eligiendo una de las 3 regiones para representar en tu obra.

o 1 EDICION POR REGIÓN

Pueden participar: Talleres de tejido y productores textiles, Artesanos, Artistas plásticos (pinturas, accesorios, agendas, pinches, señaladores etc.), Talleres de cerámica y porcelana, Azulejos/ mosaiquismo, Velas, sahumerios, jabones artesanales, aromatizantes,

Viveros (cactus, crasas, flores autóctonas), Gastronómicos, Emprendimientos en general y/o sustentables, reciclados, amigables, etc.

No te olvides que tenés que tener las HABILITACIONES municipales, caso contrario contactate con la Unidad Polivalente de Control (UPC) 03493 425500 – 420490 (interno 231) para los trámites habilitantes.

Para + info llamá al 425500 (interno 501) | 3493 15440282 o vía mail a [email protected] Tenés tiempo hasta el 04/06.