Mario Barletta anunció que será candidato a senador nacional y convocó a la oposición

El radical Mario Barletta anunció que será candidato a senador nacional por Santa Fe. Lo hizo en un hilo de Twitter en donde convocó a los partidos Socialista, PRO, Coalición Cívica y UCR de la provincia a trabajar unidos para “un nuevo tiempo”. En su mensaje, habló de “ponerle un freno al kirchnerismo”.

“Voy a ser candidato a senador nacional para ponerle freno al kirchnerismo. La situación social, económica e institucional del país lo está reclamando”, comenzó escribiendo el ex intendente de la ciudad. “Nuestra provincia necesita de dirigentes que asuman un mayor protagonismo y defiendan los intereses de las y los santafesinos. Tenemos que sumar. Por eso, no voy a descansar un solo minuto tratando de construir un gran frente que reúna a toda la oposición. Es lo que pensábamos hacer junto a Miguel Lifschitz y otros dirigentes”, contó Barletta.

“Podemos ser una verdadera alternativa de poder que busca la unidad en la diversidad, respetando la constitución, la división de poderes, los derechos, la igualdad de oportunidades y no aceptar la corrupción, la impunidad y los privilegios. Por eso, es clave articular las necesidades de la sociedad en un programa de reconstrucción para proteger a los que sufren, acompañar a los que aspiran a tener un trabajo digno y promover a los que quieren producir y apostar a la educación como la clave del futuro”, agregó el también ex rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Y convocó a los sectores opositores al peronismo a trabajar unidos. “Este es el gran desafío. Por eso convoco sin especulaciones, sectarismos ni divisiones a todos los partidos, especialmente al @PSsantafe, al @prosantafe_ y a la @ccivicasantafe para que junto a la @ucrsantafe, nos unamos para un nuevo tiempo”, tuiteó.

Trabajaba junto a Lifschitz para unir a la oposición



Se enfrentaron en las internas del Frente Progresista Cívico y Social. Recorrieron distintos caminos en la política de los últimos años. Pero finalmente el tiempo terminó acercándolos: Miguel Lifschitz y Mario Barletta habían logrado genera un diálogo y una confianza suficiente como para construir juntos una nueva alternativa opositora al peronismo en la provincia de Santa Fe. “La vida terminó acercándonos y mucho, con un objetivo político sobre el cual conversamos, trabajamos… Tenía una esperanza de generar un espacio político nuevo, que nos reuniera, que lograra generar un proyecto para la provincia de Santa Fe”, dijo el radical Mario Barletta en Creo, el programa que cada mañana conduce José Curiotto en Aire de Santa Fe.

Mario Barletta y Miguel Lifschitz lograron un acercamiento en los últimos tiempos y juntos trabajaban para la unidad del Frente Progresista. “Todavía teníamos tantas cosas por hacer… Y me parecía, y a él también aunque no quiero hablar por él, que había una esperanza enorme de sumarnos y trabajar convocando a todos los sectores. Había una división que no tenía sentido, con mujeres y hombres del radicalismo de un lado y del otro, del radicalismo con el socialismo, con la Coalición Cívica . Estábamos convencidos que podíamos llegar a ese logro”, insistió.

La responsabilidad de los que vienen



El exintendente de Santa Fe y el exgobernador mantenían conversaciones habituales para avanzar en el armado opositor: “Llegó el tiempo tiempo en que otras mujeres y otros hombres de los distintos partidos retomen esta idea, este proyecto, y podamos generar esa propuesta para la Santa Fe del futuro”. Para Barletta, “la partida de Miguel genera un daño importante en la provincia de Santa Fe y en la política argentina en general, porque era de los políticos que necesitamos en estos tiempos en los cuales la sociedad no tiene la mejor imagen de la política. Por eso la pérdida de Miguel es algo que nos daña mucho, que nos duele mucho. Lo vamos a tener que referenciar muy seguido para que todos comprendamos que es una actividad donde hay hombres y mujeres nobles, intachables. Miguel dejó mucho para la provincia de Santa Fe. Pero lo más importante que dejó es el ejemplo que los jóvenes y no tan jóvenes debemos seguir”. Finalmente exintendente de Santa Fe hizo un balance de la relación que mantuvieron durante tantos años: “Empezamos juntos, nos enfrentamos; pero terminamos con mucha confianza y con una amistad”.