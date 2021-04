Piden actualización tarifaria de la EPE y los aumentos a usuarios residenciales van del 36,2% al 52,8%

La primera audiencia pública bajo la modalidad virtual para la readecuación de la tarifa del servicio eléctrico de la provincia comenzó pasadas las 9:00 del viernes 23 de abril, con la presentación del presidente de la EPE, Mauricio Caussi, y el gerente general de la empresa, Jorge Tarchini, quienes brindaron un minucioso detalle sobre el estado de la distribuidora que se extendió casi durante una hora y media.

En ese marco, Caussi detalló que el Ejecutivo santafesino enviaría a la Legislatura provincial un proyecto de ley para transformar a la distribuidora pública santafesina en una Sociedad del Estado.

Esta idea se venía conversando desde el año pasado y en una primera aproximación con los sindicatos los gremios lucifuercistas no mirarían la idea con desconfianza. Aunque, hay sectores de la política provincial que no están convencidos.

"El nuevo proyecto de ley que busca modernizar a la EPE convirtiéndola en una Sociedad del Estado", dijo Caussi y agregó: "Estamos trabajando en un nuevo esquema organizacional que saque lo mejor del esquema de tres regionales, y 13 sucursales pensando en el territorio, en la territorialidad, pensando en que la EPE debe tener capacidad para atender a las demandas particulares que tienen los distintos territorios en la provincia, vastos, diversos, con distintas estructura productiva y geográfica diferente".

También se refirió a dos proyectos más como la readecuación del valor agregado de distribución de la forma de estructurar el VAD "con criterios modernos" y también la segmentación tarifaria. "Vamos a pensar alternativas para instrumentar un criterio novedoso porque no es justo que distintos santafesinos y santafesinas paguen la misma tarifa reciban un servicio diferente", dijo Caussi.

El encuentro continúa con las presentaciones de diferentes actores vinculados al sector energético de la provincia, asociaciones de usuarios y consumidores y público en general que se inscribió para participar de la audiencia. En total 22 oradores.

En el arranque Caussi precisó el accionar de la EPE durante la pandemia y el impacto que tuvo en la fuerza laboral de la compañía. "Son casi 4.000 (trabajadores) que han puesto muchísimo compromiso para llevar adelante esta gestión en momentos difíciles" y anticipó que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para convertir a la empresa estatal en una sociedad anónima del Estado a fin de "modernizar" su estructura y poder salir a la búsqueda de financiamiento.

"No puede ser que la empresa que factura lo que factura no tenga financiamiento del estado, este es un mandato que nos dio el gobernador y en el que estamos trabajando. Queremos desarrollar estrategias tradicionales pero también alternativas de financiamiento para poder dotar a Santa Fe de más y mejor infraestructura eléctrica. No podemos financiar los proyectos estructurales con tarifa. tenemos que recurrir al gobierno nacional pero también al financiamiento y para eso tenemos que trabajar profesionalmente", subrayó.

Durante su participación Tarchini destacó que "para mantener el servicio con niveles de calidad acordes a lo requerido por la sociedad, debe asegurarse la sustentabilidad entre ingresos, costos e inversiones necesarios para la prestación".

"El objetivo de la actual gestión empresarial es la de optimizar estos recursos para que la tarifa resulte acorde a la realidad social y la capacidad de pago de los usuarios atendidos, con criterios de equidad y eficiencia, sin afectar la calidad brindada", señaló.

En detalle, la EPE propone que los usuarios residenciales que tienen una tarifa de $482 pasen a $$725, aquellos que actualmente abonan $1.290 pasen a $1.777 y los que pagan $2930 pasen a $4.087, mientras que un usuario hogareño con consumo de $6.854 pase a $10.003. Los uubilados mantendrán una tarifa diferencial y la suba no superará el 14%, al igual que usuarios con tarifas sociales.