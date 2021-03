Dos miradas sobre una deuda multimillonaria que Santa Fe reclama desde hace más de 15 años

Cuando esta semana el Gobierno nacional anunció la emisión de bonos por $25.749 millones para cumplir con el pago de la deuda por restitución de fondos coparticipables con la provincia de San Luis, la pregunta surgió de manera automática: ¿por qué San Luis cobrará su deuda histórica, mientras que la provincia de Santa Fe debe seguir esperando que le devuelvan los fondos que le corresponden y que le fueron detraídos por el Estado argentino de manera idéntica?



Apenas habían pasado algunas horas del anuncio, cuando comenzaron a asomar en Santa Fe las miradas divergentes sobre este tema entre referentes del exgobierno socialista y la actual administración peronista.

Más allá de las diferencias y de las grietas autóctonas, existe un punto en el que todos están de acuerdo: ese dinero, nada menos que entre 70 y 110 mil millones de pesos, le pertenece a todos y cada uno de los santafesinos. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sólo resta llegar a un acuerdo sobre el monto final y la manera en que deberá ser pagado.

Por ese motivo, en este informe se reflejan de manera simultánea las posiciones que sobre este tema tienen el actual ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, y su antecesor socialista, Gonzalo Saglione.

- ¿Por qué la situación de San Luis está resuelta, mientras que Santa Fe deberá seguir esperando?

LA RESPUESTA DE WALTER AGOSTO

El ministro de Economía, Walter Agosto, sostuvo que "la provincia de Santa Fe está dos pasos atrás que la provincia de San Luis porque, en noviembre de 2017, Santa Fe firmó un pacto fiscal con la Nación en el que se planteaba que antes del 31 de marzo de 2018 se llegaría a un acuerdo sobre el monto de la deuda y la forma de pago. La Provincia se comprometía a suspender sus reclamos ante la Corte, para iniciar una conversación con la Nación que nunca dio resultados".

"En cambio -agregó- San Luis no firmó ningún pacto, se mantuvo en su posición y siguió litigando ante la Corte Suprema. Por ese motivo, la causa siguió avanzando y hace tiempo que la Corte ya determinó el monto de la deuda, tanto lo que corresponde al capital, como a los intereses. Por eso a San Luis sólo que quedaba negociar con el gobierno nacional la forma de pago y eso es lo que acaba de ser acordado".

Como el 31 de marzo de 2018 llegó pero Santa Fe y la Nación no alcanzaron el acuerdo, "la Provincia recién presentó su cálculo de deuda a fines de 2018 y ese monto fue impugnado por el gobierno nacional. Entonces la Corte debió intervenir nuevamente y todavía no resolvió este punto".

LA RESPUESTA DE GONZALO SAGLIONE

El exministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, tiene otra mirada. "Es verdad que San Luis no firmó el pacto fiscal y que la Nación no cumplió con el compromiso de acordar el monto y forma de pago con Santa Fe antes del 31 de marzo de 2018. Sin embargo, el acuerdo no fue entre dos gobiernos, sino entre el Estado nacional y la Provincia de Santa Fe. No es un acuerdo que termina cuando termina una gestión".

"Aquel acuerdo -añadió- está vigente. Además, como los fallos que dan origen a las acreencias de San Luis y de Santa Fe son idénticos, ya no parece tener sentido seguir esperando que la Corte determine cómo se debe calcular la deuda con Santa Fe. El origen es el mismo y la Corte ya planteó cuál debe ser el modo de actualización. Se debería aplicar el mismo criterio, Santa Fe tendría que avanzar en las negociaciones con la Nación, llegar a un número y acordar la forma de pago. Luego sólo se debería aguardar que sea homologado por la Corte que, en el caso de San Luis, apenas demoró un par de meses".

"El hecho de que la Corte no haya definido el caso Santa Fe, no significa que hoy el Estado nacional y la Provincia no puedan acordar un monto y una forma de pago, para luego ir a la Corte pedir la homologación del acuerdo", remarcó.

- ¿Qué se hizo en el último año para avanzar en el cobro de la deuda?

Apenas se supo del acuerdo entre la Nación y San Luis, el bloque de diputados provinciales del Partido Socialista emitió un comunicado en el que pide "al gobierno de Omar Perotti que explicite cuáles han sido las nuevas acciones realizadas para la cancelación de la deuda que el Estado Nacional mantiene con la provincia de Santa Fe, que cuenta con fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

LA RESPUESTA DE WALTER AGOSTO

"Existe buena predisposición del gobierno nacional, pero no se puede olvidar lo que vivimos el año pasado. Hemos atravesado la principal crisis de la historia del capitalismo moderno", advirtió Agosto.

El actual ministro de Economía aseguró que "la Provincia desde inicio de esta gestión instó por diversas vías el avance de la negociación sobre el tema de la deuda. No sólo lo hizo ante la Jefatura de Gabinete, sino también a través de presentaciones de Fiscalía de Estado ante la Corte, instando a la determinación del monto cierto de la deuda".

"Desde el punto de vista político -agregó- logramos por primera vez en todos estos años la inclusión de un apartado en el Presupuesto nacional 2021 que hace referencia al pago de la deuda con Santa Fe. Esto se pudo hacer por las gestiones del gobierno provincial, en coordinación con el gobierno nacional".

El artículo 109 del Presupuesto 2021 autoriza "al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las acciones, negociaciones, compensaciones y efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y dar principio de cumplimiento a condenas judiciales firmes y con monto determinado, a favor de la provincia de Santa Fe, conforme sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

- ¿Por qué Santa Fe tomó en 2020 un crédito nacional, cuando la Provincia es acreedora de la Nación?

Otro de los reclamos del socialismo es que durante el año pasado la actual gestión peronista tomó un crédito de la Nación, mientras existe un fallo de la Corte que determina que el Estado nacional le debe dinero a Santa Fe.

LA RESPUESTA DE WALTER AGOSTO

"La Provincia de Santa Fe es acreedora de la Nación por un monto que ni siquiera se conoce, porque a lo largo de cuatro años no lo pudieron dilucidar", remarcó el actual ministro.

"¿Qué hacíamos en el peor momento de la pandemia?... Optamos por ir a buscar la fuente más conveniente de financiamiento ese momento, con tasas que lindan con un subsidio, a través del Fondo Fiduciario del Desarrollo Provincial. Y fuimos ahí porque la oposición nos demoró tres meses la aprobación de la Ley de Necesidad Pública. De hecho, la aprobaron el día antes de que comenzara a regir el aislamiento obligatorio en todo el país y después se fueron todos a sus casas", planteó Agosto.

Y añadió: "Yo tuve que resolver ese problema porque era la mejor opción. Cuando llegamos no podíamos comprar ni siquiera barbijos, o alcohol en gel".

LA RESPUESTA DE GONZALO SAGLIONE

"Lo cierto, objetivamente hablando, es que la Nación le debe dinero a Santa Fe y le termina prestando dinero a la Provincia con un crédito que se actualiza por CER. Se tomaron 4.600 millones de pesos en junio de 2020, y al 31 de diciembre ya eran 5.300 millones para devolver. Mientras tanto, la deuda de la Nación con Santa Fe no se actualiza por CER. Además, este crédito se tomó a mediados de año, cuando la Ley de Emergencia ya estaba aprobada desde marzo", expresó el exministro de Economía.

Un reclamo de más de 15 años

Los reclamos de la Provincia de Santa Fe al gobierno nacional por la detracción del 15% de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos con destino al sostenimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tienen llevan más de 15 años.

En 2005, durante el último gobierno de Jorge Obeid, Santa Fe realizó el primer reclamo administrativo en el que se desconocían los descuentos que se siguieron realizando con la finalización del Pacto Fiscal vigente hasta entonces.

Aquella medida permitió que, a partir de la presentación ante la Corte realizada durante la gestión de Hermes Binner, Santa Fe pudiera reclamar por la totalidad de los fondos retenidos. Otras provincias, en cambio, efectuaron el reclamo administrativo con posterioridad.

Lo cierto es que San Luis se convirtió en el primer Estado provincial que llega a un acuerdo con la Nación sobre el monto de la deuda y la forma de pago. Un antecedente que, probablemente, contribuya a acelerar el reclamo del resto de las provincias.

Según la metodología de cálculo planteada por la Corte para el caso de San Luis, a Santa Fe podrían corresponderle nada menos que unos 100.000 millones de pesos.

