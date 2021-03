Marzo 2021: Vacunas, clases, elecciones y una sociedad al límite

La Ilíada contra el cuerpo senatorial “no leal” que comenzó con Armando Traferri y sus seguidores, ahora se extiende hacia el radicalismo, comenzando por Lisandro Enrico de General López y su correligionario, el diputado líder del NEO Maximiliano Pullaro; pero con terminal en el por ahora esquivo socialismo.



Es por ello que en el radicalismo cayeron como “poco solidarias” las excesivas críticas del diputado socialista Pablo Farías a la discutida comisión de seguimiento de los fiscales creada – y finalmente frizada – por los senadores; “de la ira de Perotti no se salva nadie”, se escuchó decir en cenáculos radicales.



Precisamente, el Gobernador insiste en que no debe haber intromisión entre poderes del Estado, y que su lucha por “eliminar la complicidad de la política con las mafias” es inclaudicable, sea ésta presente o pasada, de propios o extraños.



Por estas horas, el FPCyS, básicamente el radicalismo en Diputados encabezado por Juan Cruz Cándido, están decididos a contrarrestar los embates mediáticos según ellos orquestados por el Ministro Saín, con certeros disparos a la línea de flotación del funcionario: sospechas de corrupción. Comenzaron con la fallida compra de armas para la policía, y el viernes ventilaron una “desprolijidad” parecida con la compra de motos.



Es de esperar que esta semana previa al inicio de clases, el Gobernador tenga la satisfacción de que al menos los docentes considerados “prioritarios” puedan vacunarse; y que los dueños de los colectivos no ahonden las quejas (que comenzó la ATAP santafesina) sobre el desfinanciamiento que, dicen, les produciría el boleto educativo gratis, trasladado también al ámbito rural mediante acuerdos con municipios y comunas.



El gobierno decretó que a partir de este lunes las líneas de colectivos operen las mismas frecuencias que antes del 20 de marzo del año pasado: “Nos llamó la atención la decisión porque el servicio no es rentable, vamos a salir a quemar combustible porque no hay demanda", dijo Rodolfo Wagner, vicepresidente de la ATAP en Radio EME de esta capital.

La política se prepara para salir a pista

A todo esto, la política se prepara para cuando el Gobernador dicte el decreto de convocatoria a elecciones (debería ser este mes), cuyo cierre de listas se prevé para junio próximo, rumbo a las PASO de agosto y generales en octubre.

Con o sin distanciamiento obligatorio, los sempiternos “armadores” de todo calibre le dan forma a las imaginarias Jabonerías de Vieytes donde se abonan sueños, esperanzas, quimeras y más de un engaño, o lo que es peor: autoengaños.

Hay datos políticos escondidos tras decisiones institucionales que no pueden pasar inadvertidos; como por ejemplo, el paso al costado del Diputado Maximiliano Pullaro a la presidencia de la Comisión Bicameral de Acuerdos – acordada para él en el FPCyS- y cedida por éste a un hombre de su costal político: Fabián Bastía. Pullaro está ocupado en armar el andamiaje electoral provincial que sostenga la edificación de la candidatura a senador nacional de Miguel Lifschitz, si éste decidiera finalmente acceder a ese honor junto a los radicales NEO, Libres y de otros sectores el M.A.R.



Decíamos hace una semana que la titular del PRO nacional Patricia Bullrich pasó por esta capital y Rosario para soldar el espacio Juntos por el Cambio, pero básicamente para dejar en claro que en este turno electoral el PRO, al menos en Santa Fe, marcará la melga en ese sector: “Debemos colocar los dos senadores nacionales por Santa Fe y preparar al próximo Gobernador”, sentenció (agréguese la “identidad de género” a ambas categorías). La figura predestinada es Federico Angelini, quien este lunes recibirá en Rosario el espaldarazo de Miguel A. Pichetto y su Peronismo Republicano; y más adelante del propio Mauricio Macri.



Así definida una de las columnas vertebrales de Juntos por el Cambio, el PRO, habrá que esperar qué masa crítica aportará el radicalismo, además de José Corral y Mario Barletta, para sumarse a la C.C de Carrió y otros adherentes.



El peronismo, tal como se advierte hasta el momento, no tiene otros aspirantes a la vista en la categoría Senadores, más allá de los actuales ocupantes de esas bancas Roberto Mirabella y María de los Angeles Sacnún, (aunque se habla de una “tapada” del Instituto Patria), mientras que para Diputados, por las dudas, el rossista Leandro Busatto ya comenzó a caminar la Provincia para encabezar lista.



A quienes se molestan porque no los mencionamos en estas composiciones electorales, es en primer lugar porque aún no tienen posturas partidarias definidas (más de uno está aún en la categoría aspiracional), y además porque dos de los tres frentes políticos aludidos, serán los que completarán las tres bancas senatoriales nacionales por Santa Fe.

A pesar de todo, amanece, que no es poco.