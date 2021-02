La sociedad está en su punto máximo de ebullición

Santa Fe no fue la excepción del tema vacunación durante la semana, que tuvo como epicentro una denuncia periodística el sábado anterior y que el mismísimo Gobernador, cuyos familiares directos y un sanatorio privado de Rafaela fueron rozados por la misma, pidió al MPA que investigue. Luego, la Ministra de Salud reconoció que se habían vacunado irregularmente no menos de 30 censistas del IPEC; pasando por la admisión del Intendente de Rosario, Pablo Javkin de haberse vacunado (“estuvo mal lo del IPEC, pero también lo de Javkin”, señaló Ricardo Olivera en el recinto), hasta que sobre el filo de la semana le pidieron la renuncia al Dr. Gilberto Fabián Nuzarello, director del Hospital de Reconquista por “vacunaciones VIP” en aquel efector.

Piden investigar fiscales. ¿Conflicto de poderes en puerta?

El jueves, a instancias del Senador peronista por Las Colonias, Rubén Pirola, la Cámara de Senadores votó la creación de una comisión para investigar el trabajo de los fiscales; iniciativa que inclusive no cayó bien entre los propios senadores, que más por espíritu de cuerpo que por convicción lo acompañaron (salvo el bloque Lealtad que responde al Gobernador).

En la misma sesión, los senadores – con excepción del bloque Lealtad - habilitaron a la Vicegobernadora Alejandra Rodenas para que pida el cierre de las actuaciones contra Armando Traferri, toda vez que el Cuerpo rechazó en su momento el pedido de desafuero al mencionado legislador. Después del rechazo, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieran la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal que les impidió imputar a Traferri; curiosamente los mismos funcionarios que, al decir del senador peronista Joaquín Gramajo, el 16 de diciembre – un día antes de la votación de la Cámara - dijeron que si el Senado rechazaba el desafuero de Traferri, la causa debería archivarse.

Pirola argumentó su iniciativa recordando las cuestionables actitudes de los fiscales Martín Castellano de la Regional de Rafaela, la fiscal Cristina Ferraro encargada de la investigación del asesinato del empresario Hugo Oldani en Santa Fe; mientras que legisladores del FPCyS se preguntan por qué aún ningún fiscal de Reconquista llamó al despedido Director del Hospital, después que este declarara a Radio M de esta capital haber recibido presiones de políticos, funcionarios y empresarios “que hasta nos ofrecían plata para poder vacunarse". El periodista Cherep señaló también que aún ningún fiscal se interesó por su denuncia periodística.

Perotti no gana para disgustos

No se sabía del escándalo por las “vacunaciones VIP” en Reconquista, cuando en la legislatura estalló otro incidente que en Senadores ahondó aún más la insostenible situación del peronismo: el pedido de suspensión de la Justicia en lo Contencioso Administrativo del proceso de compras de armas para la policía, con un presupuesto superior a los 1.400 millones de pesos, a fin de analizar la denuncia de un oferente que se consideró perjudicado por la “direccionalidad” de la licitación. El tema inclusive ya venía siendo motivo de roces entre el Ministerio de Economía y de Seguridad, por la falta de respuestas de este último al pedido de fundamentos de Economía para dicha compra. La respuesta "sistema de armamento" no alcanzaba.

Es de esperar, por parte del Gobernador, que esta semana no estallen nuevos conflictos que opaquen mediáticamente sus recientes anuncios, como el Boleto Educativo Gratuito y programas como plan Incluir. O el propio cronograma de vacunaciones. O la participación del Lanzamiento del Consejo Consultivo Nacional, donde un funcionario de Perotti, Francisco Buchara, Secretario de Asuntos Estratégicos, tuvo especial gravitación.

Bullrich: “Pata o muslo”

Pasó por esta capital la presidente del PRO Patricia Bullrich para presidir un congreso partidario junto al líder del sector en Santa Fe, Federico Angelini. Ante la prensa, dijo que le da mucho miedo “que el narcotráfico vuelva a tomar auge en Santa Fe”, y tras auto elogiar lo realizado por su cartera cuando era Ministra de Seguridad en la Provincia, también habló – enigmáticamente- de actuales complicidades políticas e institucionales con el narcotráfico.

En el plano político, en una encendida arenga a sus dirigentes, escuchada por la prensa, señaló que Juntos por el Cambio tiene que ir por los dos senadores nacionales, y ser cabeza de fórmula, descartando de plano cualquier alianza parlamentaria con Miguel Lifschitz, observando a su vez que el PRO debe posicionarse como líder mayoritario y conductor del espacio Juntos por el Cambio.

La figura del subtítulo la pronunció Bullrich cuando proclamó a sus dirigentes que “en esta elección es pata o muslo (Frente de Todos ó Juntos por el Cambio), no hay lugar para terceras fuerzas”, en alusión al gestante Frente de Frentes y “a los liberales que quieren colarse”.



Aunque suene ordinario, el remate lo vamos a hacer con una frase, ya slogan irónico, del colega Mauricio Maronna: “Argentina funciona de pedo”.