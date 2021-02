Este año, el carnaval sunchalense se disfrutará de manera virtual

Las comparsas Mangueira e Iruya, la Academia de baile Club Dance, dirigida por Gabriel Ullman y las murgas Pintado Chiquilines ( del Liceo Municipal) y Bajitos, serán los grandes protagonistas, convirtiendo a los tradicionales carnavales en un evento diferente, particular y único en la región.



Se realizará en el predio del SOEM con presencialidad reducida y exclusiva para familiares y/o acompañante de los artistas.



Cabe destacar que, por tal motivo y respetando las exigencias de las normas vigentes en lo referido a capacidad ocupacional en eventos al aire libre, NO HABRÁ VENTA de entradas en el lugar y tampoco podrán asistir quienes no dispongan de las mismas, previamente adquiridas y asignadas a cada comparsa y a sus artistas respectivamente (modalidad de reserva previa, con detalle de nombres y entrada en mano para un óptimo control). Se ruega a la comunidad evitar este traslado innecesario ya que no podrán ingresar al predio bajo ningún concepto.



El ingreso de las personas será de manera escalonada bajo la estricta aplicación de protocolos y la aprobación del Comité Operativo de Emergencia. Se comunicará el orden de ingreso al poseedor de cada entrada a través de las/los responsables o referentes de cada murga o comparsa.



Grilla:

Primera Noche: MIÉRCOLES 10

21:30:

Academia Club Dance

Bajitos

Cierra Mangueira

Fin del evento: 23:30 hs aprox.

Segunda Noche: JUEVES 11

21:30

Pintados

Cierra Iruya

Fin del evento: 23:00 hs aprox.