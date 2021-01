Diputados del macrismo quieren interpelar al ministro Sain

“Sain debe mostrarle urgente a la población un plan de trabajo. Si no lo hace, el único paso que queda es su renuncia, porque la situación sigue siendo alarmante frente a una nueva escalada de balaceras, delincuencia y homicidios”, afirmó el vicepresidente del PRO a nivel nacional, el rosarino Federico Angelini.



Al respecto, el también diputado nacional advirtió: “Ya llevamos más de un año del gobierno de Omar Perotti y los santafesinos no tenemos paz ni orden, como prometió. Por eso queremos preguntarle al ministro cuál es su programa de gestión y qué acciones concretas se ejecutaron el año pasado para disminuir los índices delictivos. Sinceramente, no vemos avances”.

“También queremos consultarle (a Sain) en qué estado recibió la cartera de Seguridad, cuáles fueron los recursos presupuestarios ejecutados hasta el momento, cómo es el despliegue de las fuerzas federales, porque pareciera que se han retirado de la provincia, y si existe algún tipo de coordinación o sinergia con la Nación”, completó.

Fiel a su estilo, Sain salió al cruce de Angelini vía Twitter. “Primero aprenda a leer y después deje de mentir. Está todo publicado, pero usted es corto para entenderlo”, posteó el funcionario.

A su turno, el diputado provincial de JxC Gabriel Chumpitaz resaltó a La Capital que “la sociología y los diagnósticos universitarios no solucionan el problema, porque la clave es tener la decisión de conducir las fuerzas policiales y penitenciarias, junto a una planificación estratégica y, en especial, una política criminal acorde a las necesidades”.

“Por eso ponemos nuestros equipos a disposición. Ni el socialismo ni el kirchnerismo pudieron frenar la tormenta de inseguridad que azota Santa Fe”, sentenció el legislador.

Julián Galdeano, diputado provincial del radicalismo en Juntos por el Cambio, sostuvo que “a Sain lo único que se le conoce es su facilidad para las declaraciones polémicas o las chicanas a la oposición y al periodismo, pero no define los lineamientos de la gestión”. Y añadió: “Hay iniciativas macro sobre la seguridad que no brindan respuestas al día a día de la problemática”.

Poco antes de salir a la luz el planteo del macrismo, el ministro de Gestión Pública santafesina, Marcos Corach, había aludido a los debates legislativos en puerta, que incluyen dos prioridades para el oficialismo: la conectividad y las leyes de seguridad.

Incluso, al hacer hincapié en la demorada discusión —la oposición ejerce su mayoría parlamentaria— de las herramientas solicitadas por el titular de Seguridad, el funcionario aseveró: “Nos preguntamos por qué Sain no es invitado a la Legislatura”.

“Tenemos un mandato muy claro por parte del gobernador: la connivencia entre la política y el delito debe encontrar en todos nosotros un límite”, insistió Corach.

Acerca de las idas y vueltas respecto de la presencia del ministro en la Legislatura, Galdeano retrucó: “Sain sólo quiere venir para hablar de sus leyes de seguridad”.

Paralelamente, entre las filas del Frente Progresista (FPCyS) deslizaron a este diario que la interpelación al funcionario propiciada por Juntos por el Cambio “será analizada (por la coalición opositora) cuando quede formalmente presentada y comience el período de sesiones”.