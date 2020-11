Media sanción al Proyecto de Ingreso de Emergencia para profesionales de la salud

“Las personas profesionales de la salud que no cuentan con ingresos provenientes de relación laboral de dependencia, que son independientes y que se encuentran dentro del grupo de riesgo, están viviendo una merma total de sus ingresos que se agrava con el transcurrir de los meses”.

De esta manera el diputado Pablo Pinotti (FPCyS) fundamentó en la sesión de este jueves, el proyecto de su autoría que recibió media sanción en la Cámara: “Dejaron de percibir ingresos y encima deben afrontar todos los meses pago de obra social, matricula y aportes jubilatorios que en algunos casos llegan a rondar los 20.000 pesos mensuales” continuó.

Más adelante destacó: “Hemos tenido reuniones con los colegios de profesionales de la salud de toda la provincia que nos han trasladado su preocupación. Son muy valorables los esfuerzos realizados por las Asociaciones y los Colegios que han tomado importantísimas decisiones tendientes a mitigar los efectos relativos a los cuidados de la salud y los económicos en relación al financiamiento y exención de pagos de matricula. Pero se han vuelto insuficientes al agravarse la problemática y extenderse la emergencia”. Por esto, enfatizó el legislador “hace falta la intervención del ejecutivo provincial que ponga fin a esta situación que que es desesperante en muchos casos. ”

Los profesionales beneficiados forman parte de los colegios de profesionales que integran el Arte de Curar, los Colegios de profesionales en Enfermería de Zona Norte y Sur.



“Es un universo manejable para los recursos del gobierno provincial” resaltó Pinotti.

Entre los requisitos que establece la norma, los profesionales deben estar colegiados, tener domicilio en la provincia, ser monotributistas - o autónomos - y no deben encontrarse bajo situación de dependencia laboral alguna. Deben estar comprendidos en algún grupo de riesgo frente al Covid 19 o personas que se encuentren cursando embarazo.

Pinotti agregó: “Nuestro compromiso es con los profesionales de la salud. Esperamos que el Senado lo trate y que el Poder Ejecutivo le de resolución rápidamente para que puedan ser beneficiados”

Beneficios

Los beneficios que comprende la ley: ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil; Período de gracia del pago matrícula de junio del 2020 a marzo del 2021 -pagaderos a partir de abril de 2021- (lo anterior- de marzo a junio 2020- ya fue realizado por los colegios), aportes jubilatorios y obra social a cargo del Poder Ejecutivo. Se invita a la Caja a conceder al grupo de adherentes de las personas beneficiarias un período de gracia sin interés para el pago de obra social. Todos los beneficios son retroactivos al inicio de la pandemia y mientras se encuentre vigente la situación de emergencia

Entre los fundamentos de la iniciativa, se destacan algunas situaciones por la que atraviesan estos profesionales. Los trabajadores en relación de dependencia que forman parte de los grupos de riesgo, por disposiciones del Ministerio de Trabajo de Nación, pueden quedarse en sus hogares percibiendo sus ingresos habituales. Pero los profesionales independientes no tienen este beneficio y no cuentan con ingresos para su sustento. Si bien desde el gobierno nacional se concedió un préstamo de hasta $150.000 pesos a monotributistas, con el transcurrir de los meses y las obligaciones que deben afrontar los profesionales mensualmente; este dinero se vio rápidamente insuficiente. Ya no cuentan tampoco con los pagos provenientes de trabajos realizados en meses anteriores provenientes de obras sociales o de particulares: “en consecuencia, se está obligando a las personas de mayor riesgo a exponerse al virus en condiciones de la mayor vulnerabilidad ante la enfermedad” cerró Pinotti.