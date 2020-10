La Usina Social invita a pensar los cambios que trajo la pandemia

La Usina Social organiza una nueva actividad a través de las plataformas Zoom y Youtube Live, en esta oportunidad, vinculada a la coyuntura que hoy atraviesa la humanidad en su conjunto: “Covid-19: tránsito hacia una nueva habitualidad. Abordaje integral de la pandemia”.

El encuentro, en formato de panel, contará con la participación del secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana; el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe y ex ministro de Salud, Miguel González; el ex ministro de Salud y senador provincial con mandato cumplido, Miguel Cappiello; la ex ministra de Salud Andrea Uboldi; y la periodista Gisela Vallone, quien moderará el debate.

Los disertantes cuentan con una vasta experiencia en el diseño de políticas públicas vinculadas a la salud y en la gestión sanitaria concreta, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. La idea es, entonces, reflexionar acerca de los cambios que trajo la irrupción de un virus desconocido y, por ahora, sin tratamiento. Eso que se ha denominado “nueva habitualidad”, que transformó la vinculación de las personas en los múltiples ámbitos de la vida cotidiana y una serie de recaudos que habrá que sostener por largo rato. También se trata de alumbrar propuestas activas que permitan sobrellevar este tiempo, con una mirada progresista que ponga el acento en lo colectivo.

La Usina Social

La Usina Social es un espacio de encuentro y de innovación, de generación e intercambio de ideas entre ciudadanos con compromiso social o político, con vocación de servicio y curiosidad, orientado a encontrar soluciones de forma colaborativa y colectiva para problemáticas de interés común en el ámbito de lo local y de lo global. Es un espacio para pensar y construir el futuro, con una clara visión progresista, moderna, ecológica, igualitaria e inclusiva.

La participación en La Usina puede ser a través de diferentes instancias creativas, de formación y capacitación, de las actividades culturales, de los ciclos de debate, de los módulos de enseñanza y aprendizaje o simplemente acercarte a conocer un espacio distinto. También a través de las redes sociales de La Usina.