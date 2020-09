El Comité de Emergencia Departamental Covid-19 recomienda mayores restricciones en espacios públicos y horarios nocturnos

Al respecto, se recomienda a todos los municipios y comunas del departamento Castellanos, lo siguiente:

1) Disponer, en cada localidad, de números de teléfonos para denuncias de vecinos y vecinas ante la presencia de encuentros, reuniones o fiestas sociales no autorizados según la normativa vigente.

2) Limitar el horario de funcionamiento de almacenes, despensas, quioscos, drug stores, shop de estaciones de servicio y otros comercios de proximidad, hasta las 22:00 horas.

3) Solicitar la realización de recorridas y controles de circulación recorridas nocturnas por parte del personal policial, guardias urbanas y demás autoridades competentes, especialmente en horarios nocturnos.

4) Restricción de uso de espacios públicos, permitiendo únicamente el tránsito y no la permanencia en los mismos, a fin de evitar aglomeraciones o acercamientos que generen transmisión viral.

5) Determinar la aplicación de sanciones con carácter de multa, a: a) padres de menores por consumo de alcohol, con sus respectivas acciones penales por incumplimiento de las disposiciones locales, provinciales y nacionales; y b) propietarios de inmuebles u organizadores de reuniones, encuentros o fiestas sociales no autorizadas por la normativa vigente.

Asimismo, se informa a la ciudadanía de la posibilidad de que se inicien causas judiciales, por parte de la Fiscalía Regional N° 5 del Ministerio Público de Acusación con asiento en la ciudad de Rafaela, a las personas que no cumplan con las medidas sanitarias de distanciamiento social dispuestas por las autoridades competentes.

Los intendentes y presidentes comunales del Departamento Castellanos manifestaron la necesidad de que las autoridades gremiales de FESTRAM reconsideren la decisión de realizar la medida de fuerza de 72 horas anunciada para el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de este mes, ya que, de mantenerse las mismas, las recomendaciones anteriormente enumeradas quedarían totalmente disminuidas en su efectividad, dejando a la comunidad en un estado de indefensión, en el marco de la situación sanitaria alarmante que genera la escalada de contagios de Covid-19 en la región.