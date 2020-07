Banco Santa Fe patrocinará proyectos vinculados a educación técnica, empleo y desarrollo tecnológico

A través de la gestión de la Fundación Banco Santa Fe, el Banco patrocinará a instituciones educativas de la provincia que presenten, hasta el viernes 31 de julio ante INET, proyectos que vinculen la educación técnica con el empleo y el desarrollo tecnológico y tengan por objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad para estudiantes y miembros de la comunidad local.

La convocatoria se realiza en el marco del Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de Educación de la Nación (Ley 22.317 – INET), del cual el Banco Santa Fe participa desde hace 12 años. La Fundación Banco Santa Fe coordina y gestiona las actividades, en el marco de su Programa Fortalecimiento de la Educación Técnica, que cuenta con Certificación ISO 9001: 2015.

Los proyectos presentados deberán contemplar el desarrollo y ejecución de acciones orientadas a: incorporar nuevas tecnologías y equipamiento escolar y habitabilidad de los estudiantes, promover la articulación con organizaciones del ámbito socio-productivo, Universidades y Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación, brindar capacitación tecnológica abierta a la comunidad, implementar prácticas profesionalizantes y actualizar la formación técnico profesional de los docentes.

Los establecimientos educativos podrán presentar proyectos en tres líneas de acción:

1. Proyectos Educación Trabajo y Proyectos Innovación y/o Capacitación Tecnológica (hasta $2.700.000 en adquisición de equipamiento y hasta $300.000.- en capacitación)

2. Asignación Directa -réplicas de acciones formativas de años anteriores- (hasta $300.000.-)

3. Capacitación y Actualización Técnica Docente (hasta $300.000.-)

¿Quiénes pueden participar?

Instituciones educativas reconocidas por la autoridad competente, de gestión pública o privada, de nivel medio técnico, agro técnico, formación profesional y/o equivalentes de acuerdo a lo normado en la Ley No 26.058, educación de adultos con formación para el trabajo, educación especial con talleres de formación laboral, educación en contextos de privación de la libertad y tecnicaturas de nivel superior no universitario, comprendidas en la Ley No 24.521 de Educación Superior. Las escuelas de la Familia Agrícola que posean título autorizado y certificado por la autoridad educativa provincial.

Para presentar proyectos y conocer condiciones y requisitos, los interesados pueden ingresar a www.inet.edu.ar

Las instituciones educativas interesadas en contar con el patrocinio de Banco Santa Fe también pueden consultar los requisitos en https://www.fundacionbsf.org.ar/

En la edición 2019 fueron aprobados trece proyectos de instituciones educativas santafesinas pertenecientes a las localidades de Rosario, Las Rosas, Arroyo Seco, María Juana, Villa Constitución, Barrancas, San Jorge, Santa Fe, Ataliva y San Carlos Centro.