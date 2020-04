Exigen un bono de $15 mil para beneficiarios de pensiones

El diputado Maximiliano Pullaro le exigió a la provincia que "atienda las cuestiones inmediatas" y que utilice "los importantes recursos con que cuenta para establecer un bono especial de 15 mil pesos para asistir a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por ancianidad, invalidez, menores y madres desamparadas, otorgadas por la Caja de Pensiones Sociales", denominada pensiones Ley 5.110.

El diputado Maximiliano Pullaro le exigió a la provincia que "atienda las cuestiones inmediatas" y que utilice "los importantes recursos con que cuenta para establecer un bono especial de 15 mil pesos para asistir a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por ancianidad, invalidez, menores y madres desamparadas, otorgadas por la Caja de Pensiones Sociales", denominada pensiones Ley 5.110.

El legislador provincial,a través de la presentación de un proyecto, propuso que se puede realizar en tres cuotas. "El aislamiento social, preventivo y obligatorio viene generando múltiples consecuencias económicas y sociales en todo el territorio, frente a las que aparece como imprescindible un rol proactivo por parte del Estado, en todos sus niveles", remarcó Pullaro.

"La provincia de Santa Fe tiene recursos y debe atender a la producción, a comerciantes, a las pymes, al cuentapropista y también a quienes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad", señaló el diputado.

Y amplió: "Esto lo planteamos en sintonía con lo expresado a nivel nacional. Se implementó por decreto 310/2020 un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos, con carácter de prestación monetaria no contributiva de manera excepcional, alcanzando a titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo), desocupados, trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías A y B, monotributista social y trabajadores de casas particulares".

Implementación

Pullaro explicó la implementación del bono. "Será percibido por un miembro del grupo familiar, siempre que no haya otro integrante del mismo que tenga un trabajo en relación de dependencia o seguro de desempleo. Además, el artículo dos dispone que no debe percibir, él o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por apartado IV, jubilaciones o pensiones de retiro de carácter contributivo, o no contributivo nacionales, provinciales o municipales", comentó.

"Entendemos que desde el gobierno provincial, como lo hace Nación, también se deben generar políticas públicas de solidaridad teniendo en cuenta las familias de los sectores más desfavorecidos de nuestras comunidades", advirtió Pullaro.