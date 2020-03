Confirmaron caso de coronavirus en Brinkmann

Tevez, intentó llevar tranquilidad al decir que “No podemos salirnos de nuestros cabales”, y reiteró el llamado a prevenir y cumplir el aislamiento: “Debemos quedarnos en casa y seguir las medidas preventivas, colaborar desde nuestro lugar”.

Insistió en que son 80 las personas que viajaron al exterior en los últimos tiempos por lo que estamos haciendo un seguimiento de cada uno de ellos.

No obstante aclaró que también debemos confiar en la responsabilidad de cada uno de ellos porque no los podemos controlar las 24 horas del día. Luego, Tévez solicitó a los vecinos que denuncien a quienes no cumplen con la cuarentena obligatoria: “No tengamos miedo porque en realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos”, aclaró.

La Dra Alicia Rodriguez quién intervino en el caso aclaró sobre el procedimiento realizado al paciente: “Nosotros sólo seguimos con el protocolo que exige el Ministerio, o sea que todo paciente que llega desde el exterior pasa a cuarentena. Puedo asegurar que esta familia lo ha hecho bien, que no han incumplido, son gente grande y nos conocemos todos.”

El paciente hizo una hipoglucemia, por ende se le bajó la glucosa y tuvo un poco de fiebre 38º; por protocolo no puede quedar acá, tiene que ir a un lugar para hacerle todos los estudios y fue por eso que lo derivamos a San Francisco. Ahora permanecerá en el Iturraspe hasta tanto se recupere.