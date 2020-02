Hynes: “El ministro de Salud enunció ideas, pero no presentó un plan”

“La presentación que hizo el ministro Parola y su equipo no difiere de lo que viene haciendo la gestión de Perotti: una caracterización de los números de la provincia, con una insistencia de mandar a la legislatura leyes de necesidad y emergencia, y una manifestación sobre la dificultad para gestionar en esas condiciones. Se enunciaron ideas sobre la importancia de mantener políticas de salud y eso es muy tranquilizador, pero no se dijo cómo se van a llevar adelante”, agregó.



La diputada destacó la apertura al diálogo del ministro y su equipo, que concurrieron a la convocatoria realizada por la comisión de diputados una semana atrás, pero manifestó su inquietud ante la falta de un diagnóstico a más de dos meses de iniciada la gestión. “El ministro indicó que recién a mitad del mes de marzo habrá un diagnóstico, eso equivale a decir que todavía no lo tienen”.



Hynes indicó como positivo que la nueva gestión aseguró que continuaría la política de nodos regionales hasta tanto presente su propia propuesta de organización territorial, -todavía no ha sido delineada- así como el compromiso en finalizar las obras avanzadas, como los hospitales de Coronda, Rosario Zona Sur y Rafaela. “Rescatamos la voluntad de mantener la política de nodos de salud y tomamos el compromiso de que las designaciones correspondientes estarán en estos días; también destacamos como positivo la promesa de que CEMAFE y el CEMAR se van a fortalecer, pero en ambos casos no se expuso el modo de hacerlo”.



Por último, la diputada expresó “estamos tranquilos porque las grandes políticas de estado que llevó adelante el Frente se reconocieron y se van a mantener, pero nos queda cierta inquietud porque no se dijo cómo se va a cristalizar esa política”.