Gutiérrez expresó la "preocupación" de los magistrados por el atraso del pago del sueldos

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó ayer una reunión con representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe y el Sindicato de Trabajadores Judiciales que expresaron su “malestar” y “preocupación” por el atraso en los salarios. Además pidieron al gobierno provincial que cumpla con un aumento que se otorgó desde diciembre y solicitaron certezas sobre la fecha de cobro de los sueldos de los jueces.

En declaraciones al programa “Zysman 830” de La Ocho, Gutiérrez explicó que la demora en el pago “se viene repitiendo desde el mes anterior, esta es la preocupación de los trabajadores, ya sean los magistrados como los empleados del Poder Judicial que vinieron a la audiencia”, dijo para respaldar los reclamos: “Compartimos totalmente porque los empleados tienen cierta certeza de cuando van a cobrar, pero los magistrados no”.

“Además, hay una deuda de la provincia por un aumento otorgado en el mes de diciembre que también repercute en la proporción de aguinaldo, y estamos en febrero y no ha sido confirmado ese 10 por ciento de aumento”, dijo para calcular que el sueldo promedio de un juez santafesino “ronda los 300 mil pesos”.

Gutiérrez explicó además que el incremento que no se pagó en diciembre corresponde a la denominada ley de enganche. “Desde el año 93 estamos equiparados con lo que fija la Corte de la Nación Argentina”, afirmó.

El presidente de la Corte dijo que a pesar de la feria judicial estuvo haciendo algunas gestiones para que se cumplan con los derechos de los trabajadores e insistió: “Con los empleados está acomodada la fecha de pago pero aún no tenemos fecha para los magistrados”, dijo para precisar que el mes de diciembre fue cobrado por los jueces “el día 20 de enero”.

En tanto, aseguró que no hay previstas medidas de fuerza. “Hay diálogo permanente con el Colegio de Magistrados, siempre hubo una actitud responsable y seria, pero no quiere decir que no estén preocupados además de que tienen derecho a cobrar su salario”, agregó y cerró: “Pedimos un cronograma, que digan si van a cobrar el 14, el 15 o el 20”.