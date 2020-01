Perotti sobre los números de la provincia: "La Caja estaba vacía"

Provincia 10 de enero de 2020 Por Gobierno de la provincia de Santa Fe

El gobernador santafesino aseguró este jueves que al momento de su asunción “los recursos no estaban; la caja estaba vacía”. En ese sentido, subrayó que “debíamos empezar a ordenar las cuentas de la provincia”, y amplió: “Apuesto a equilibrar las cuentas y ordenarlas; no me gusta el despilfarro, no me gusta el desorden”.