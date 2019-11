Héctor Ponce: "El derecho laboral está atravesado por el poder financiero concentrado"

En la mañana de este jueves 28, en el auditorio del CET Atilra, se produjo la apertura del 6º Encuentro Internacional de Derecho Laboral, organizado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Fundación Atilra y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El encuentro también cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Santa Fe, el Colegio de Abogados de Rafaela y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Durante estas dos jornadas que continúan este viernes, titulada “Los nuevos desafíos del trabajo: medio ambiente, justicia social y la incidencia de transformaciones económicas, productivas y tecnológicas” cuenta con la participación de personalidades destacadas tanto en el ámbito del saber académico como de la cultura en general. La pluralidad del evento no solo radica en que las voces que disertarán en el auditorio del CET parten de un diagnóstico multidisciplinario sobre la coyuntura que atravesamos (abogados, periodistas, ex funcionarios nacionales, jueces, representantes sindicales), sino también que dentro de las mismas disciplinas habrá disertantes de distintas organizaciones y entidades: asesores legales de sindicatos, asesores legales de empresas, jueces, ex jueces, abogados, etc.

Particularmente este año, la agenda del movimiento feminista tiene un lugar preponderante: la mañana de este viernes estará dedicada a una disertación respecto a género, violencia y feminismo, a cargo de una periodista de referencia nacional en el área. Luego se prevé la firma de un acuerdo de trabajo conjunto para la elaboración de un protocolo contra la violencia de género entre Fundación Atilra y la Universidad Nacional Villa María.

La apertura estuvo a cargo de Enrique Soffietti, pte. Colegio de Abogados de Rafaela; Diego Guirado, representante del Colegio de Abogados Santa Fe; Lorenzo Gnecco, pte. de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AADTySS); Javier Aga, decano Facultad de Derecho - UNL y Héctor Ponce, Secretario General del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.

El titular de Atilra reflexionó sobre el derecho laboral y la realidad que atraviesa a nivel nacional e internacional. "Toda la legislación de la naturaleza que sea, se torna abstracta cuando el poder económico concentrado multinacional vulnera la tabla de valores sobre los que se asientan las herramientas que constituyen el basamento fundamental de los Estados de Derecho" afirmó. Y considera que no alcanza con leyes justas y profesionales probos, requiriendo que quienes tienen alguna responsabilidad con este tópico den algo más para que los beneficios del derecho laboral llegue a los trabajadores.



El secretario general de Atilra también opinó que la campaña de desacreditación a los abogados laboralistas y a los sindicalistas está orquestada por el poder económico con la complicidad del gobierno, la Justicia y los medios de comunicación. "Estigmatizan a todos por igual porque necesitan que se forme un criterio negativo masivo, ya que los abogados laboralistas y los sindicatos competimos por el poder" afirmó.