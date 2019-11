Lifschitz: “En estos cuatro años trabajamos con una mirada bien federal”

La visita comenzó en Virginia (departamento Castellanos), donde concurrió a la sede comunal, la comisaría y la Escuela Nº 458 “Domingo Faustino Sarmiento”, a la que asisten 57 alumnos en los niveles primario y secundario, y en la que también funciona un anexo de la Escuela Técnica Nº 2565 de Humberto Primo.

“Trabajamos mucho en estos cuatro años, pero no solamente en las grandes ciudades, sino con una mirada bien federal, entendiendo que hay santafesinos en las 365 localidades de la provincia, de las cuales más de 300 son pequeñas y viven familias, productores, trabajadores, agropecuarios y donde hay una escuela pública donde se forman los niños y jóvenes con las mismas oportunidades que los chicos que viven en las grandes ciudades”, indicó Lifschitz.

“También hicimos 1300 obras en todo el territorio, algunas son grandes y otras mas pequeñas que se ejecutaron en las comunas en conjunto con los gobiernos locales. Eso fue muy importante porque generan muchos puestos de trabajo local".

"Esta provincia está para mucho más, con un sistema productivo que a pesar del clima y de la crisis no ha parado nunca. Tenemos para crecer y progresar mucho más en Santa Fe", aseveró el gobernador.

Mientras, el presidente comunal Pedro Fraire se mostró agradecido porque “no es común tener un gobernador en el pueblo y fundamentalmente porque en estos cuatro años siempre nos atendió y nos dio respuestas favorables. Estamos muy contentos con su visita, pero también con su gestión y por lo que nos dio, usted ha sido un gran gobernador", aseveró.

COLONIA MAUÁ

El gobernador recorrió la comuna y se trasladó luego al Centro de Educación Radial N° 433 “General Manuel Belgrano”, que cuenta con dos alumnos.

“Para los santafesinos que viven en los pueblos más pequeños es importante sentir que el gobierno los tiene en cuenta y que está presente a la hora de planificar las inversiones, de pensar la educación, la salud, las obras hídricas y la pavimentación de rutas que hay que ejecutar; pero también, que haya una mirada de jerarquía de las cosas que pasan en el interior, donde viven pocos habitantes pero se produce toda la riqueza de la provincia y, en buena parte, de la Argentina”, aseguró Lifschitz.

“Cuando hay una crisis económica como la que estamos atravesando hoy, todas las miradas van hacia el campo esperando que reaccione y vuelva a poner en marcha la economía. Y seguramente va a ser así, como ha sido siempre. Si la economía del país se ordena un poquito, esto da para mucho más. Por eso es importante tener una mirada bien federal de la provincia y pensar en el desarrollo del interior, donde tenemos un gran potencial de crecimiento”, añadió.

El gobernador indicó que la gestión provincial “pudo avanzar no solamente en la ejecución de obras, sino que deja también mucha planificación” y en ese plano nombró a “escuelas, comités de cuenca y obras proyectadas. Es un trabajo que no se ve pero muy importante porque el que viene ya lo tiene hecho”.

"Los comités de cuenta son indispensables porque están en el lugar y conocen el problema; sin ellos hay cosas que no se podrían hacer. Espero que en los próximos años se fortalezca y se continúe el apoyo a los comités porque la inversión en infraestructura hay que hacerla todos los años. No solamente hay que hacer obras nuevas sino mantenerlas”, añadió.

Por su parte, el presidente del comité de Cuenca del Principal 1 con sede en Humberto Primo, Luciano Cornero, agradeció al gobernador “el fuerte apoyo. Todo lo que se dijo fue cumplido, la verdad es que tenemos que dar testimonio de ello”, insistió.

Finalmente, el presidente comunal de Colonia Mahuá, Ricardo Garbagnoli, destacó que en la historia de la localidad, es la primera vez que un gobernador los visita. “Sé, por anteriores presidentes comunales, que antes no se daba lo que se dio ahora: hablar con las autoridades más importantes de la provincia” y ejemplificó la situación con las reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Economía y el Ministerio de Infraestructura y Transporte para resolver cuestiones puntuales.

LEHMANN

En esa localidad, Lifschitz visitó la escuela ESO N°564, donde conversó con directivos, docentes y varios alumnos de un total de 300 que concurren al establecimiento.

“Cuando venía entrando, una joven me dijo que había terminado el Secundario en un programa de la provincia que se llama Vuelvo a Estudiar Virtual, que le permite a las personas adultas finalizar sus estudios. La idea es que todos los jóvenes tenga esa oportunidad a la edad que corresponde y, si es posible después, seguir estudiando. Por eso en los últimos años se crearon muchas escuelas secundarias. Antes no era obligación terminarlo y por lo tanto había muchos chicos que tal vez, por problemas económicos, familiares o por la distancia no completaban sus estudios”, graficó Lifschitz.

“Esta es una de esas escuelas nuevas. Por lo que vi recorriendo las aulas, visitando la huerta, es una escuela activa, donde se trabaja con iniciativa, con proyectos nuevos, no solamente para dar las clases que fija el programa sino que están permanentemente con iniciativas, con proyectos innovadores. Eso es realmente muy bueno y la parte fundamental de la educación”.

En ese sentido, agradeció “a todos los docentes y chicos porque son protagonistas del proceso educativo”. Pueden sentirse orgullosos de vivir en este lugar de la provincia de Santa Fe con una historia tan linda y que también tiene mucho futuro y ese futuro va a depender de ustedes, de las nuevas generaciones que van a conducir los destinos seguramente de este pueblo y de la provincia en los próximos años”.

En tanto, la directora de la ESO, María Fernanda Lurig, informó que el edificio fue inaugurado hace solo dos años y que cuenta con una huerta que obtuvo aporte del programa provincial Ingenia para su realización. También trabajan en un proyecto de compactación de plástico para vender a empresas de la zona.

"Para nosotros hoy es un festejo especial", dijo Lurig, quien reconoció que este establecimiento "cambió la identidad del pueblo y la fisonomía urbana. Estamos trabajando todos juntos, todos los días, en el proceso de enseñanza a los chicos".

Mientras, el presidente comunal de Lehmann, Luciano Beltramo, destacó la visita de Lifschitz y lo felicitó "por estos cuatro años de gestión que fueron impecables. Gracias por las obras que llegaron a nuestra localidad, que hacen que la vida de los lehmenses sea un poco mejor".

VILA

El gobernador recorrió las instalaciones de la Escuela N° 385 “Domingo Faustino Sarmiento”, que cuenta con una matrícula de 186 alumnos y desde el año 2015 implementa la modalidad de jornada ampliada.

Lifschitz agradeció el “cálido recibimiento” dispensado por toda la comunidad y reiteró que “para mí es muy importante recorrer todos los pueblos de la provincia y verificar algunas de las las obras que se han podido ejecutar durante este tiempo. Pero si hay algo que nos pone realmente orgullosos es la calidad de la educación santafesina, que es una obra de todos, porque tiene que ver con nuestra historia, con los grandes maestros y maestras que hemos tenido en Santa Fe”, sostuvo.

Por su parte, el presidente comunal, Claudio Gramaglia, le agradeció al gobernador la presencia en Vila y abogó porque en los próximos años “se mantengan las políticas de Estado implementadas”.

Finalmente, la vicedirectora de la Escuela Nº 385, Marcela Bessone, reflexionó que “en cada una de nuestras escuelas la educación se reinventa todos los días y se construye. En el aula, cada docente traslada de generación en generación su conocimiento. Estamos orgullosos del camino transitado, trabajado con verdadero tesón en un esfuerzo colectivo, con resultados que nos llenan de satisfacción y se convierten en un patrimonio común del conjunto de maestros”.

Para concluir la visita, el gobernador llegó hasta el Jardín de Infantes Nucleado Nº 268 “Merceditas de San Martín”.

EGUSQUIZA

Lifschitz mencionó que en la visita a Egusquiza “recorrimos el pueblo y vimos las obras como las nuevas calles con cordón cuneta, entre otras de mejoramiento barrial que mejoran las condiciones de vida de cada uno de los pueblos”.

“Tenemos más de 300 pueblos pequeños en la provincia, de mucho trabajo y donde se genera mucha riqueza. También pensamos en las obras necesarias para la igualdad de oportunidades, no solo la educación, sino condiciones de vida que permitan que los niños y estos jóvenes puedan en el futuro, quedarse aquí en su pueblo”, afirmó.

El gobernador llegó hasta la Escuela N° 6080 “Guillermo Lehmann” cuya directora, Sandra Serniotti, le dio la bienvenida y expresó: “Nos sentimos felices de tener el honor de recibir al gobernador Miguel Lifschitz en nuestra escuela y la localidad toda celebra este acontecimiento”.

La comitiva también estuvo en el Samco local y el Club Atlético San Isidro, donde se recorrió el playón deportivo y los nuevos sanitarios que se hicieron con aportes del gobierno provincial y con mano de obra local.

El presidente comunal, Nicolás Lungo, afirmó que la gestión del gobernador Lifschitz “viene a demostrar que no solo generó herramientas para que las comunidades podamos crecer, sino que, con su acompañamiento de hoy, demuestra que tiene un compromiso con todas las comunidades, chiquitas como la nuestra, del interior del interior. Nosotros tuvimos a lo largo de estos cuatro años, la posibilidad de implementar varios programas que nos fueron cambiando la vida y nos proyectan al futuro, y eso tiene que ver con la gestión provincial”, concluyó.

CAMPO ANDINO

Cerrando la actividad, Lifschitz arribó a Campo Andino (departamento La Capital) y, en compañía del presidente comunal, Nestor Moser, visitó la escuela Nº 33 “Juan María Cafferata”.

“Es el único pueblo del departamento La Capital que no había podido visitar”, dijo el gobernador.

“Realmente se hicieron muchas cosas en estos cuatro años en Campo Andino, el presidente comunal me alcanzó una lista de todas las obras realizadas que realmente son muchas. Evidentemente, la gran obra para este pueblo todavía está pendiente, que es el camino de acceso hasta Laguna Paiva, pero me llevo como tarea, a ver si logramos que esa obra se pueda concretar”, finalizó.

PRESENTES

De la recorrida participaron también, el subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Pablo Pinotti; y el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernado Muriel, junto con presidentes comunales de toda la región.