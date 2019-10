En Rafaela, Perotti salió a pegarle duro al gobernador Lifschitz

El gobernador electo confirmó de que no anunciará la conformación de su gabinete hasta noviembre, fustigó duramente al gobernador saliente: «Quiere seguir aferrado a las mezquindades de la vieja política», disparó. «En Santa Fe la gente ya tomó una decisión y lo hizo hace mucho», recordó y pidió «salvaguardar a la gente, no a los amigos».

En la puerta de la Escuela Alberdi, donde votó en la Mesa 505, a la que llegó acompañado de su padre, el gobernador electo Omar Perotti, todavía senador nacional, atendió a un numeroso grupo de medios de prensa –incluidos los móviles de TN y C5N destacados al efecto- y se refirió a la jornada electoral del día pero también al delicado momento que atraviesa la transición política en la Provincia. Al referirse a lo que a esa hora de la mañana era una probabilidad, el triunfo de Alberto Fernández y su consagración como nuevo presidente, Perotti pidió que la transición «sea mejor que la que tenemos en la Provincia».

El gobernador electo se preocupó por aclarar, en primer término, que no deberán esperarse anuncios sobre el gabinete que lo acompañará a partir de diciembre. También esa fue una respuesta para Lifschitz, que había anticipado que sería más fácil la transición si Perotti adelantara su gabinete. «Todavía no», contestó lacónico, cuando se le preguntó sobre los anuncios probables. Repreguntado sobre el tema, advirtió que «se sabrá (la composición del gabinete provincial) cuando las circunstancias lo ameriten y sea lo mejor para el resguardo del equipo, lo mejor también para algo fundamental para nosotros, que es conocer los lineamientos generales y conformación del gabinete nacional. Los equipos están trabajando y desde hace tiempo. Que alguien los conozca o se hagan públicos no significa que trabajen a partir de ese momento. Ojalá la altura con que la transición se maneje a nivel nacional contagie al proceso en la Provincia, porque lejos de eso estamos».

Para Perotti, «en Santa Fe hay que facilitarle las cosas a la gente. En la Provincia la gente ya tomó una decisión, y la tomó hace rato. En base a eso, uno desea que el gobernador actual actúe de esa manera, y no como hasta ahora. Eso no le hace bien a la gente, no le hace bien a los santafesinos. No tener la madurez necesaria para saber que la gente ya decidió, votó otra cosa, (Lifschitz) quiere seguir aferrado a las mezquindades y a las prácticas de la vieja política. La gente ya lo dejó de lado, eligió otro camino. Esto no es algo que pueda perjudicar a Omar Perotti o al próximo Gobierno. Cuando las cosas en la transición no se hacen a favor de la gente, perjudican a la gente».

En ese contexto, el mandatario electo pidió poner el esfuerzo en resguardar a la gente, «no en salvar a los amigo. Hay que preocuparse por la gravedad de la situación que tenemos, en especial en lo social. Santa Fe termina esta etapa con los índices de pobreza por sobre la media nacional. Eso genera un gran dolor, no es una buena señal, no es lo mejor para terminar un gobierno o empezar otro».

La relación con Fernández

En el amplio cuestionario que respondió ante los medios, Perotti también se refirió a la relación con Alberto Fernández. Confiado en el resultado electoral, y hablando como si Fernández fuera ya presidente electo, el gobernador electo expresó su esperanza de establecer una gestión fructífera. «Alberto está actuando con una gran responsabilidad y junto con Cristina han conseguido no solamente consolidar el afecto y el acompañamiento, sino una amplitud necesaria como para convocar a los argentinos. No me cabe duda de que va a estar a la altura del desafío. Deseamos profundamente que se ratifique lo de las PASO. Alberto conoce el país y la gestión, y eso nos da tranquilidad y nos pone en el alto compromiso de acompañar y de estar a la par».

Consultado sobre su eventual rol de liderazgo entre los gobernadores peronistas a partir de diciembre, Perotti bajó la expectativa: «quiero ser un buen gobernador. La situación en la Provincia no es la ideal, la deseable, la que a uno le gustaría. Hay un déficit importante, cuentas en rojo muy importantes. Pero más allá de las cuentas, que no es un dato menor, hay una situación social grave, en especial en las dos grandes ciudades. Eso requiere mucho trabajo, mucho trabajo conjunto con las instituciones, con los intendentes, y obviamente en la coordinación con el Gobierno nacional. Eso es lo que más me preocupa. A mi me eligieron para gobernar Santa Fe. Sin duda que este desafío de un federalismo mayor en la Argentina, nos va a tener trabajando codo a codo con los gobernadores. Tenemos la Región Centro, donde hay temas comunes de importancia entre las tres provincias, que seguramente tendrán mucho que aportar».

En el mismo sentido, reiteró que «estamos en un momento muy difícil, donde se requiere mucha responsabilidad de todos, donde los intendentes y presidentes comunales también deberán gobernar de la mejor manera. Los índices de pobreza que tenemos en la Provincia y en el País no son datos alentadores, no es para arrancar aplausos. La política tiene que dar respuestas para transformar esa realidad y allí tienen que estar nuestros mayores esfuerzos. El que mire otra cosa se está equivocando. No podemos fallar en ésto y la gente luego sabrá valorar si cada dirigente estuvo a la altura de las circunstancias para la cual lo ha elegido».

La reforma

Finalmente, Perotti se refirió al debate por la reforma constitucional de la Provincia. En ese sentido, dejó en la Legislatura la responsabilidad de definir el tema: «los santafesinos discutimos este tema durante mucho tiempo. Si los legisladores creen que éste es el momento, que éste es el proyecto que genera consenso y tiene la posibilidad de abrir un debate que una, que permita enriquecer la discusión del federalismo en Santa Fe, seguramente tomarán la dirección correcta».