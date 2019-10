Nuevo Congreso: Cambiemos mantendrá la primera minoría en Diputados y el peronismo dominará el Senado

Finalmente, no se repitió la amplia victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri que había ocurrido en las PASO del 11 de agosto y, si bien no modifica los resultados porque el Presidente no alcanzó el balotaje, impactará en cómo será la próxima conformación del Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados.

En ningún escenario el Frente de Todos hubiera conseguido la mayoría en la Cámara baja, pero ahora la primera minoría seguirá siendo de Cambiemos (que será Juntos por el Cambio) y esto puede ser considerado una victoria del oficialismo, ya que todo indicaba que esto no ocurriría.

Esto también repercutirá internamente, ya que ante una derrota contundente como la de las PASO se especulaba con que el interbloque se rompiera y había incertidumbre sobre cómo se organizaría la oposición. Ahora, al ser primera minoría, esto puede posponerse.

Diputados renovó 130 de 257 integrantes. Con estos resultados, Juntos por el Cambio tendrá 120 bancas (hoy tiene 110 y renovaba 46) ya que obtuvo 56 en todo el país. El Gobierno cosechó buenos números en Buenos Aires (14), Capital Federal (8), Córdoba (6) y Santa Fe (5).

Por su parte, el Frente de Todos también aumentará su caudal considerablemente (hoy tiene 65 y renueva 39) pero es más debido a cómo se organizará la Cámara en torno a las alianzas que a la perfomance electoral. En rigor, el kirchnerismo obtuvo 67 bancas, que lo dejaría en 93.

Pero producto de la unidad del peronismo que se dio a nivel nacional, varias bancadas que existen en la Cámara pasarán a ser parte del nuevo espacio que, suponemos, mantendrá el nombre de Frente de Todos. Esto incluye al menos 9 del bloque Justicialista, 3 del Frente Renovador-UNA y 2 de Red por Argentina, lo que le daría una representación de 107 diputados. Y tiene potenciales aliados como el Frente Cívico por Santiago o el Frente Renovador de la Concordia que lo dejarían en torno a los 110.

Consenso Federal fue uno de los perdedores de la noche. De un potencial bloque de 10 integrantes pasará a formar uno de cinco. Obtuvo bancas solamente en Buenos Aires (2) y en Santa Fe (1). Marco Lavagna no pudo renovar en la Ciudad.

La Izquierda también terminará con menos representación. De las tres que tiene en la actualidad, perderá una y quedará en solamente dos. Pitrola no pudo entrar por la provincia de Buenos Aires y a Myriam Bregman, que realizó una gran performance en territorio porteño, no le alcanzó para llegar.

Senado

Aquí el peronismo sí pisará fuerte y tendrá control de la Cámara. Con estos resultados, el Frente de Todos con potenciales aliados alcanza las 36 bancas y lo costará llegar a las 37 que se precisan para lograr el quórum propio. De las 24 bancas en juego, lograron 14 y esto explica en gran parte el posicionamiento que tendrán.

Además, el otro dato es que Cristina Kirchner pasará a ser la presidente del cuerpo, lo que le permitirá un poder de negociación que no tenía antes desde su banca. Esto, sumado a la relación que Alberto Fernández tejió con los gobernadores durante la campaña serán los dos aspectos que ayudarán a encarrilar lo que pase en el recinto para el nuevo gobierno.

Del otro lado, Juntos por el Cambio no realizó una mala performance. Obtuvo siete escaños y formará una bancada de 27. El problema que tiene es que no hay mucho margen para sumar aliados (algunos candidatos son Carlos Reutemann de Santa Fe o Alberto Weretilneck, candidato en Río Negro) y su piso sería también su techo.