Federal A: Unión recibe a Crucero con el objetivo de volver a ganar

Unión intentará retomar el camino ganador ante su gente este domingo, cuando reciba a Crucero del Norte a partir de las 17, por la 6° fecha del Torneo Federal A. Sin Yuste, Valdiviz ni Pruzzo, Milanese deberá rearmar el equipo para intentar quedarse con los tres puntos ante el Colectivero.

El Bicho Verde lleva tres partidos sin victorias (dos empates como visitante y una derrota como local), aunque se mantiene entre los puestos de arriba con 8 unidades. El rival será Crucero del Norte de Posadas, que el fin de semana pasado descansó y acumula cuatro puntos en cuatro partidos jugados.

Para Unión, el triunfo es de vital importancia, ya que en la fecha 7 quedará libre. Por lo tanto, sumar los tres puntos será clave para no quedar relegado en la pelea por mantenerse en los puestos de clasificación.

El probable 11 que podría parar el DT en cancha es el siguiente: Torres; Mathier, Paiz, Arnold y Prono; Vera Piris, Castellano, Aguirre, López y Blanco; Rodríguez.

Por su parte, Crucero formaría con Argüello; Urquiza, Rodriguez, Sain y Bellone; Fassino, Comes, Tello y De Souza; Motta; Silveira.

El árbitro encargado de impartir justicia será Guillermo González; Fernando Brillada y Rodrigo López serán sus asitentes

EL RESTO DE LA ZONA A

Viernes

Central Norte 1 - 2 Depro

Domingo

11:00 Sportivo Belgrano vs Chaco For Ever

16:00 Gimnasia (CdU) vs Boca Unidos

16:30 Juventud Unida (G) vs Güemes

17:00 Defensores de Belgrano (VR) vs Douglas Haig

19:00 Sarmiento (Res) vs Sportivo Las Parejas

Libre: San Martín de Formosa