Los Tigres hacen su debut de local ante Olímpico

Esta noche se verán las caras dos equipos con realidades diferentes. Probablemente la única similitud entre los Tigres y el Negro Bandeño pase por la renovación completa de los planteles salvo los juveniles o algún Sub 23.

En Libertad, más allá de sus limitaciones presupuestarias, no hay dudas de que la falta de rodaje de la formación conducida por el DT Sebastián Saborido es un factor sumamente negativo. Con solo 3 partidos amistosos y los extranjeros arribando sobre la hora para afrontar el primer cotejo ante Atenas, hacen que el plantel aurinegro aún no esté consolidado colectivamente, carezca de regularidad y solo muestre algunos chispazos de lo bueno que puede hacer en el rectángulo de juego. Por eso las dos primeras derrotas y las que pueden sobrevenir en un grupo muy exigente del torneo preparatorio no deben preocupar porque la competencia servirá para pulir errores y hacer una evaluación antes de iniciar el verdadero desafío que es La Liga, donde se juega la categoría.

En Olímpico sobrevivió el cubano Karel Guzmán y hasta el entrenador de la temporada anterior fue desplazado a pesar de una excelente campaña: Adrián Capelli fue reemplazado por Leo Gutiérrez. A la vista de los primeros resultados (marcha invicto: 2-0), daría la sensación que los dirigentes acertaron en las decisiones.

LIBERTAD - OLÍMPICO

Día: Sábado 5 de octubre Hora: 20.00 TV: La Liga Contenidos

Árbitros: Oscar Brítez - Julio Dinamarca - Alberto Ponzo

Estadio: El Hogar de Los Tigres (Sunchales)

El dato: En esta edición, Libertad y Olímpico integran el Grupo B del Súper 20, donde también están Atenas, Quimsa e Instituto. Libertad cayó en sus dos presentaciones ante Atenas por 87 a 77 e Instituto por 104 a 64. Olímpico superó a Quimsa por 96 a 95 y a Atenas por 93 a 86.

Historial en Súper 20: Se midieron cuatro veces en la historia del #Super20BancoComafi. Primero en la Fase de Grupos del año pasado donde Libertad se llevó las dos victorias por 88 a 56 y 67 a 63. Luego se enfrentaron en el Repechaje y Olímpico se quedó con la serie por 2-0 (86 a 59 y 87 a 84).

Plantel de Libertad: Los Tigres presentan un equipo renovado con los bases Andrés Lugli, Facundo Gago y Augusto Alonso, los escoltas Eric Kibi (extranjero, congoleño) y Julián Eydallín, los aleros Pablo Rivas (extranjero, panameño), Francisco González y Manuel Alonso y los pivotes Phillip Lockett, Ariel Ramos y Juan Manuel Torres. Sebastián Saborido continúa como DT.

Plantel de Olímpico: El elenco bandeño también presentará un plantel renovado. Con las incorporaciones de Rodrigo Gallegos, Lucas Ortiz, Trevor Gaskins, Thomas Gipson, Dmitry Flis, el regreso de Damián Tintorelli y de Guillermo Aliende y Santiago Roitman, ambos como U23, y con la única continuidad de Karel Guzmán y Luciano Ortiz (U23). Álex Reina completa el equipo también como ficha U23 junto a los juveniles David Pérez, Mateo Codigoni Díaz, Luciano Cáceres, y Juan Cruz Arias. Leo Gutiérrez será el entrenador que reemplazará a Adrián Capelli.

Juegos de pretemporada: Olímpico disputó el Cuadrangular de La Banda, donde cayó ante Independiente por 88 a 77 y se quedó con el tercer lugar tras superar a Deportivo Norte de Armstrong por 93 a 90.

Juegos de pretemporada: Libertad disputó el Cuadrangular de La Banda y se quedó con el trofeo tras superar a Deportivo Norte de Armstrong por 93 a 82 y en la final a Independiente por 74 a 73. En el último amistoso perdió con Unión de Santa Fe por 84 a 76.

Parte Médico: Los dos planteles estarán en condiciones para el duelo de este sábado.