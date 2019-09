Latin NCAP: los Volkswagen Tiguan AllSpace y Vento lograron la máxima calificación en seguridad

Tan solo dos semanas después de publicar los resultados de su última ronda de crash test en la que el Chevrolet Onix Plus logró 5 estrellas y la Chery Tiggo3 cero, Latin NCAP difundió hoy un nuevo informe con los resultados de las pruebas de los nuevos Volkswagen Tiguan y Vento/Jetta, que se destacaron por lograr la máxima calificación y recibir además el premio Advanced Award por sus sistemas de asistencia a la conducción.

En el caso del SUV, fabricado en México al igual que el sedán, obtuvo 5 estrellas en la protección de Ocupante Adulto y 5 estrellas en la protección de Ocupante Infantil. En el comunicado, el organismo de seguridad remarcó lo estable de su estructura y la recomendación de instalar las sillas infantiles orientadas hacia atrás, en concordancia con las prácticas globales. Latin NCAP también destacó su completo equipamiento de seguridad con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina) y el control de estabilidad como estándar. Adicionalmente, al ofrecer el sistema de frenado automático de emergencia (AEB) con detección de peatones como opcional (no disponible en nuestro mercado), le valió la distinción Advanced Award.

Por otra parte, el sedán mediano también recibió idéntica calificación en los test: 5 estrellas para Ocupante Adulto y para Ocupante Infantil. Equipado con seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y control de estabilidad como estándar, también ofrece del sistema de frenado automático de emergencia con detección de peatones como opcional (no disponible en nuestro mercado), por lo que recibió el premio Advanced Award. Sin embargo, si bien la estructura se mantuvo estable, el informe señala que durante la prueba de impacto lateral, la puerta delantera se abrió, lo que llevó a la reducción de un punto en la calificación total, aunque igual alcanzó las 5 estrellas.







De esta manera, la marca alemana ya cuenta con seis modelos que lograron las cinco estrellas en los test de Latin NCAP (T-Cross, Polo, Virtus, Golf, Tiguan y Vento), todos construidos sobre la moderna plataforma MQB.

Al respecto, Martin Massimino, Gerente General de Volkswagen, afirmó: “Estos resultados demuestran el compromiso de la marca con nuestros clientes, incorporando la máxima seguridad a nuestros vehículos”.

Por su parte, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP, analizó: “Al acercarnos a la fecha de entrada en vigencia de los nuevos protocolos de Latin NCAP, los fabricantes de vehículos nos siguen sorprendiendo con buenos y alentadores resultados de populares modelos de la región. En este caso, los tres modelos evaluados son modelos populares en México, donde la información independiente a los consumidores es muy necesaria para mejorar rápidamente el mercado. Alentamos a los fabricantes de vehículos a seguir mejorando los modelos, y a seguir a General Motors, Volkswagen, Seat y Toyota y ofrecer vehículos cinco estrellas. Hacemos un llamado a los gobiernos a incentivar y apoyar a los programas de información independiente al consumidor sobre la seguridad vehicular lo más pronto posible. Latin NCAP ha demostrado que los cambios son posibles en la región. Desafortunadamente no se esperan mejoras de varios modelos populares de la región ya que los mismos no se puedan evaluar debido a los recursos limitados o a la no obligatoriedad de los tests por parte de los gobiernos”.