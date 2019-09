Federal A: Unión sale de memoria y Milanese repite equipo para recibir a Boca Unidos

El Bicho Verde jugará este domingo a las 16 frente al conjunto correntino y el entrenador no realizaría ningún cambio. En la práctica de este jueves, paró a los mismos 11 que salieron a jugar los primeros tres partidos del certamen. Dirige el santiagueño Francisco Acosta.

UNIÓN SALDRÁ CON LOS MISMOS ONCE - Foto: Daniel Ponce.

Unión buscará seguir por el buen camino en la Zona A del Torneo Federal A. El equipo comanda la tabla de posiciones con 7 puntos sobre 9 disputados y todavía no recibió goles en contra. Por esto, Marcelo Milanese no haría cambios para el partido frente a Boca Unidos, el domingo a las 16 en el Estadio de la Avenida, por la cuarta fecha.

Este jueves el plantel realizó su ensayo formal de fútbol y el DT dejó entrever que, en principio, los 11 que saldrán a la cancha para recibir al Aurirrojo serán los mismos que en las primeras tres jornadas. "Tuni" López practicó con normalidad, pese que el fin de semana había dejado el campo por una molestia en el juego frente a Douglas. Finalmente se supo que no se trataba más que de una contractura, por lo que el "10" estará a disposición del entrenador.

Entonces, el Verde formaría con Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Álvaro Aguirre, Mateo Castellano y Diego López; Matías Valdivia y Matías Zbrun.

LA VISITA

El rival de turno será Boca Unidos de Corrientes, equipo al que Unión no enfrenta por partidos oficiales desde el año 2009 (en la pretemporada 2018/2019 disputaron un par de amistosos en nuestra ciudad). El Aurirrojo quedó libre en la primera jornada y cosechó dos empates en las dos siguientes (2 a 2 como visitante de Chaco For Ever y 0 a 0 como local ante Crucero del Norte).

El DT Daniel Teglia tendrá una baja sensible, ya que no podrá contar con su goleador Cristian Núñez, expulsado en el último compromiso frente al Colectivero. Por contrapartida, quien sí podrá estar desde el arranque es Antonio Medina; el delantero ex Rosario Central y Gimnasia de La Plata se recuperó de una contractura y es pieza confirmada en el 11 inicial.

Los correntinos partirán el viernes por la noche rumbo a Sunchales, para luego quedar alojados a la espera del enfrentamiento con el Bicho Verde.

LA TERNA

Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero) será el juez principal del encuentro; tendrá como asistentes a Juan Nebbietti (Río Colorado) y Emilio Maguna (Santiago del Estero).

EL RESTO DE LA ZONA

Domingo

15:30 Gimnasia (CdU) vs Depro

16:00 Defensores de Belgrano (VR) vs Güemes (SdE)

16:00 Juventud Unida (G) vs San Martín (Fsa)

17:00 Central Norte (S) vs Sportivo Las Parejas

17:00 Sportivo Belgrano vs Douglas Haig

17:00 Crucero del Norte vs Chaco For Ever

Libre: Sarmiento (Res)