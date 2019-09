"Tenemos que tomar las palabras compromiso social y solidaridad como bandera"

"Se trata de SOLIDARIDAD, de COMPROMISO, y de NO TENER MIEDO… Se trata de entender que si una silla tiene 4 patas y una de ellas falta, quien necesite sentarse debe encontrar la forma de no caerse… Sabemos que la Justicia es compleja en este país, por eso como sociedad DEBEMOS Y NECESITAMOS encontrar un equilibrio entre SOLIDARIDAD, COMPROMISO SOCIAL y FUERZA POLICIAL … con esas 3 patas trabajando juntas estoy segura que podemos cambiar la realidad que nos pega a todos.

En el día de ayer (miércoles 18/9), la cúpula de la Comisaría 3ra. organizó conjuntamente con el CCIP (Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales) una reunión para tratar el tema de inseguridad, en este caso dirigido a los comerciantes. Lamentablemente pensé que iba a encontrar más colegas en dicha reunión, teniendo en cuenta que se fueron sucediendo varios hechos y las redes sociales han sido testigo del enojo suscitado. Muchas veces es difícil coordinar horarios y participar. Pero sin duda PARTICIPAR, es el primer paso para que se produzcan los cambios.

La reunión tuvo sus idas y vueltas. Las inquietudes fueron contestadas por el Jefe y los Sub-Jefes de la Comisaría, quienes además propusieron varias ideas. Con un claro objetivo: CUIDARNOS ENTRE TODOS. Somos conscientes que hay escasez de personal policial y que hacen todo lo humanamente posible para estar cada vez que se los requiere. Pero para que esa faltante sea menos notoria debemos comprometernos como sociedad.

En la ciudad todos nos conocemos (poco más, poco menos) Sabemos que nuestro vecino a ciertos horarios no está y por lo tanto no debería haber movimientos llamativos. Sabemos que si hay gente “rara” merodeando en algún comercio sus intenciones quizás no sean buenas, y que con solo marcar el número de la GUS o la Policía podemos hacer mucho más de lo que imaginamos.

Tenemos que APRENDER A NO TENER MIEDO POR HACER… La sensación de quedar en ridículo por llamar a las fuerzas policiales por un “me parece raro tal persona, o tal situación” a veces hace que se cometan hechos que podrían ser evitados. Por eso insisto… en la reunión quedó claro que TOMANDO las palabras “COMPROMISO SOCIAL Y SOLIDARIDAD” como bandera, poco a poco vamos a poder revertir algo que nos duele a todos. Porque todos queremos una ciudad tranquila… para lograrlo también necesita de nosotros. Muchas gracias!"

Marina Billoud – DNI 29.345.773