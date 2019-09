Libertad se mantiene arriba en el Torneo ARB

El equipo dirigido por el entrenador Javier Maretto se fue al descanso largo con 14 unidades de ventaja que administró en el complemento pese a la reacción de la visita en el tercer cuarto que estampó un prcial 15-20 para limar la distancia. El tridente Manuel Alonso (25), Julián Eydallín (20) y Francisco López (15) fue fundamental en la ofensiva aurinegra para cosechar el triunfo con cierta comodidad.

Libertad 88 – Peñarol 73

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Roberto Settembrini y Fernando Capolungo.

Parciales: 24-18 / 49-35 y 64-55.

Libertad: Julián Eydallin 20, Gaggi 9, Valentín Boscacci 8, Manuel Alonso 25 y Francisco López 15 (fi). Ardusso 0, Gauna 9, Barberis 0, Barbieri 0, Chiapero 2, Tobías Scevola 0 y Bonafede 0. DT: Javier Maretto.

Peñarol: José Mariotta 18, Juan González 14, Maximiliano Faletto 25, Tomás Leiggener 7 y Julián Mauti 6 (fi). Nicolás Picco 3. DT: Juan Ignacio Andornino.

Las posiciones

Libertad de Sunchales 21 puntos; Atlético y 9 de Julio 20; Sportivo Ben Hur y Unión de Sunchales 16; Independiente 15; Peñarol y Argentino Quilmes 12.

La próxima fecha

Jueves, a las 21.30: Independiente vs. Atlético.

Viernes, a las 21.30: Libertad vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Quilmes.

Domingo, a las 20.30: Peñarol vs. Unión.