Prisión preventiva sin plazos para sunchalense implicado en diversos hechos

El juez que presidió la audiencia es Alejandro Mognaschi; la abogada defensora es Mónica Ronchi, mientras que la fiscalía estuvo representada por la abogada Mirna Segré.

Los hechos

Como lo informamos el día lunes tras la audiencia imputativa referida a Edgardo C. y tal como lo expuso la fiscalía, es preciso recordar que el hombre había sido imputado en enero del corriente año por ocho delitos, por los cuales estaba cumpliendo medidas alternativas, hasta que fue aprehendido el viernes 6 de septiembre.

De esta manera, en la audiencia imputativa se lo implicó en cuatro situaciones delictivas, que se suman a las anteriores y por tal motivo el “conteo” de los hechos en esta nueva imputación, comienza desde el hecho número nueve.

La fiscal Mirna Segré detalló que, en lo que refiere al noveno hecho en el cual está vinculado Edgardo C. ocurrió el día 24 de abril de este año, cerca de las 23:45 hs cuando el imputado en compañía de otro hombre, del cual se desconoce la identidad, ingresaron en un domicilio ubicado en calle Dentesano de la localidad de Sunchales, treparon un tapial, ingresaron por el patio y rompiendo el vidrio de la puerta de la cocina ingresaron a una casa y se llevaron una billetera que estaba arriba de la mesa. La misma contenía documentación personal, correspondiente al dueño de la casa.

Luego se retiraron del lugar, pero el imputado terminó discutiendo con otra persona, se toman a golpes de puño. Efectivos policiales observan esta situación en la vía pública y se presentan para intentar chequearlos, fue ahí cuando el imputado golpea a un policía para intentar darse a la fuga, el efectivo policial sufrió lesiones dolosas de carácter leve. Este hecho fue caratulado como robo calificado por escalamiento y resistencia y atentado contra la autoridad.

El segundo hecho referido, que sería el décimo retomando el conteo señalado anteriormente, ocurrió el 21 de junio cerca de las 10 hs, cuando el imputado se presentó en un domicilio ubicado en calle Tucumán de la misma localidad y amenazó a un hombre diciendo “te voy a cagar a tiros a vos y a tu familia”. Este hecho fue determinado como amenaza simple.

El onceavo hecho imputado a Edgardo “viejarda” C. sucedió el 10 de julio de 2019, cerca de las 13:30 hs., cuando sustrajo una bicicleta en calle Alvear, pero la víctima lo persigue y logra recuperar el vehículo. Este hecho fue caratulado como robo en grado de tentativa.

Finalmente, el hecho número doce en el cual está implicado el sujeto, ocurrió el pasado 2 de septiembre, entre las 19:30 y las 20 hs., en ocasión de que el imputado se transportaba en bicicleta y en la intersección de calles Tucumán e Italia (Sunchales) saltó del vehículo e interceptó a un hombre. En esta situación portaba un arma de fuego de fabricación casera y amenaza a la víctima diciendo “dame todo”. La víctima de la situación, se resiste y por lo tanto comienzan a forcejear. El imputado le apunta la cara con el arma y le propina varios golpes en la cabeza, generando graves lesiones. Particularmente le provocó cortes en la cabeza y le fractura el dedo meñique de la mano derecha. Logró sustraerle una mochila, donde llevaba el celular, billetera con la suma aproximada de $300 o $400, distintas tarjetas y documentación personal y de la motocicleta de la víctima. Luego de apoderarse de sus pertenencias, se dio a la fuga. Este hecho fue caratulado como robo doblemente calificado por el uso de arma y por las lesiones graves ocasionadas.

Ampliación de imputación

En relación a la audiencia de ampliación de imputación, la fiscal amplió información vinculada a los hechos número 9 y 12. En cuanto al primero, agregó la mención a que se desconoce la identidad del sujeto con el que ingresó a robar al domicilio referido; además informó que en momentos en que la policía logra aprehender al sujeto, secuestran parte de lo que habían robado, a excepción del dinero. En relación al otro hecho agregó referencias a las pruebas con las que cuentan en la investigación.

Caducidad de medidas alternativas anteriores

En lo que respecta a la caducidad de las medidas alternativas que estaba transitando Edgardo C. en relación la imputación que le realizaron en audiencia en enero de este año, la fiscal Mirna Segré expresó que el imputado estaba implicado en hechos de gravedad anteriormente, y que más allá de eso, el 15 de abril recuperó la libertad, pero continuó cometiendo delitos. Agregó que, entre las medidas alternativas, Edgardo C. debía presentarse a firmar ante las autoridades correspondientes en la localidad de Sunchales durante todos los viernes, pero en 9 oportunidades no se presentó a hacerlo. Finalmente, Mirna Segré manifestó que solicita la caducidad de las medidas alternativas y prisión preventiva para Edgardo C.

Por su parte, la abogada defensora Mónica Ronchi, expresó que desde la defensa se resisten a la caducidad de las medidas alternativas. Agregó que su defendido sí se presentó a firmar en reiteradas oportunidades, más allá de las faltas; mencionó que tiene el mismo domicilio y que no se vinculó con las víctimas, que incluso en este tiempo no presentaron queja alguna.

Audiencia de medida cautelar

Tras todo lo señalado, la fiscal Mirna Segré solicitó la prisión preventiva sin plazos para Edgardo C. Resaltó algunas cuestiones referidas a los hechos: en el caso de la novena situación, destacó que cuando quisieron chequearlo intentó correr y terminó forcejeando y golpeando a un policía; en cuanto al décimo, remarcó que se cuenta con cuatro testigos de la situación; en cuanto al onceavo hecho comentó que cuentan con filmaciones de cámaras de seguridad que se encuentra en la vía pública. Finalmente, en relación al último hecho imputado, aportó que al sujeto se le cayó una gorra en el lugar, por tanto, hacen una requisa en su domicilio, donde encuentran una campera de las mismas características a las aportadas por la víctima.

La abogada Mirna Segré declaró que, por la reiteración del delito no debería permitirse una condena condicional, sino que debería ser de cumplimiento efectivo. Agregó que las víctimas manifiestan temor, que se le dieron las posibilidades de transitar medidas alternativas y no cumplió con las firmas que debía presentar, que no tiene un arraigo concreto, no tiene trabajo fijo.

Por su parte, la abogada defensora Mónica Ronchi, resistió la solicitud de la fiscal. Aclaró que, en relación al hecho número 9, su defendido había expresado que respondió con evasivas, pero que sí lo hizo y agregó que él también tenía lesiones por lo ocurrido. En cuanto al segundo hecho, advirtió que los testigos o víctimas hablan de “insultos”, por tanto, esto pone en cuestión la determinación de “amenazas”. Agregó que, luego de 3 meses, ya que fue aprehendido en septiembre, no hizo nada que pueda generar riesgos en relación a las víctimas o testigos.

Para finalizar, Mónica Ronchi expresó que sostiene reservas en cuanto a cómo se llegó a identificar a su defendido en el último hecho imputado, a través de lo que la abogada sostiene que se trata de “deducciones”. Solicitó medidas alternativas para Edgardo C., que se traducen en fijar domicilio, poder presentarse a firmar cualquier día de la semana (ya que su defendido le había expresado que los viernes le resultaba complejo acercarse), la prohibición de contacto con las víctimas o testigos y la posibilidad de pagar una fianza o caución.

Finalmente, el juez Alejandro Mognaschi determinó que revoca las medidas alternativas que estaba cumpliendo el imputado y determinó la prisión preventiva sin plazos para Edgardo C.