Federal A: victoria de Unión ante la Crema

Unión tuvo una buena medida frente a un conjunto alternativo de Atlético Rafaela y le ganó por 3 a 1 con un doblete del Melli Zbrun y otro tanto de Lucas Vera Piris. La Crema presentó a los jugadores que no sumaron minutos en la última presentación por la Primera Nacional. Deni Stracqualursi, un conocido de la casa, había puesto el empate transitorio para la visita.

El 11 que dispuso el entrenador Marcelo Milanesse fue: Leonardo Torres, Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre y Diego López; Matías Valdivia y Matías Zbrun.

Luego, el DT mandó a la cancha a José Ayala Pacheco (reemplazó a Aguirre), Santiago Stelcaldo (por Tuni López), Germán Rodríguez Rojas (en lugar de Valdivia) y Facundo Désima (por Leonardo Torres).

SE VIENE EL DEPRO

El domingo a las 17, Unión tendrá su debut como local en la temporada 2019/2020 del Federal A. Será frente a Defensores de Pronunciamiento, equipo que en la primera fecha perdió como local 1 a 0 con Crucero del Norte.

El encuentro tendrá el arbitraje de Santiago Ascenzi, quien estará asistido por Matías Escobar y David Luzzi.

LA PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA

La Zona A tendrá su grueso de partidos el domingo y finalizará el martes con un solo encuentro.

Domingo

15:30 Gimnasia (CdU) vs Sportivo Las Parejas

16:00 Defensores de Belgrano (VR) vs San Martín de Formosa

17:00 Central Norte (S) vs Sarmiento (R)

17:00 Unión (S) vs Depro

17:00 Crucero del Norte vs Douglas Haig

17:30 Sportivo Belgrano vs Güemes (SdE)

Martes

21:15 Chaco For Ever (R) vs Boca Unidos (Ctes)