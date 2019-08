El Grupo SanCor Salud llega con Staff Médico a Buenos Aires

El Grupo SanCor Salud continúa creciendo y desarrollando nuevos negocios estratégicos, y esta vez lo hace de la mano de Staff Médico, su nueva empresa de medicina privada enfocada en el bienestar y el cuidado de la salud.

Este nuevo proyecto conjuga la experiencia y la calidad de servicio del Grupo SanCor Salud que lo respalda, incluyendo atención personalizada, una red de prestadores comprometida y diversas opciones de planes al alcance de todos.

Bajo la promesa de brindar la mejor atención para que sus Asociados, estén dónde estén, reciban siempre un servicio de calidad y se sientan cuidados, Staff Médico se presenta como una alternativa viable en la búsqueda de democratizar la salud, acercarla a la gente y garantizarle una protección confiable y eficiente al segmento más amplio de la población.

Staff Médico desembarca con una filosofía inclusiva que integra a todas las personas que hasta ahora consideran que la medicina privada no puede estar a su alcance. "Porque a nosotros realmente nos preocupa la salud de las personas, de los trabajadores y nuestra intención es poder llegar a toda la gente, incluso a esos que hasta hoy pensaban que la medicina privada no era una alternativa posible. Para que no crean que tener una prepaga de calidad es para unos pocos, puede ser para todos." Destacó el Dr. Fernando Werlen, Director General del Grupo SanCor Salud, en la inauguración del nuevo local en Recoleta.



Gracias a una lectura precisa de la realidad y una habilidad para generar respuestas, el Grupo Empresario supo integrarse como una fuerza de la sociedad, asumiendo constantemente compromisos con los argentinos y con el desarrollo del país.

Es así que se constituye como un referente en materia de salud, brindando alternativas con propuestas adaptadas a las necesidades de los diferentes targets , avanzando permanentemente en emprendimientos innovadores y ambiciosos que la destacan en el sector.

Grupo SanCor Salud posee presencia en más de 500 ciudades a lo largo de Argentina, la red de prestadores más grande del país con 150.000 profesionales y 15.000 centros médicos. Tiene hoy la confianza de medio millón de afiliados, a quienes acompañan a través de su amplio abanico de coberturas, reafirmando su posicionamiento como la cuarta prepaga más importante del país, proponiéndose entrar al podio en 2023 con 750.000 asociados.