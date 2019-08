Federal A: todo confirmado para el debut de Unión

Unión ya palpita una nueva temporada en el Torneo Federal A. Con las últimas confirmaciones de Damián Arnold y Germán Rodríguez Rojas, el equipo de Marcelo Milanesse entrenará este jueves y el viernes partirá hacia Santiago del Estero. Ese mismo día, a las 22, se medirá con Güemes por la primera jornada de la Zona A.

El juez del encuentro será Nélson Bejas, de la liga de Tucumán. Diego Rodríguez y Romina Argañaraz, también representantes de la liga tucumana, serán sus asistentes.

El resto de la primera fecha dentro de la Zona A se repartirá entre el sábado y el domingo con este cronograma:

SÁBADO

16:00 Depro vs Crucero del Norte

19:00 Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano

21:00 Sarmiento vs Defensores de Belgrano

DOMINGO

14:00 San Martín (Fsa) vs Gimnasia (CdU)

14:00 Juventud Unida (G) vs Central Norte

14:30 Douglas vs Chaco For Ever