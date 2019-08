Nuestra ropa y los accesorios que utilizamos son elementos que dicen mucho acerca de nuestra personalidad; por eso, siempre es importante prestar atención al atuendo que elegimos. En este sentido, si bien la mayoría de las mujeres cree que vestirse bien implica un gran gasto de dinero, es preciso saber que esto no necesariamente es así. La clave está en saber qué comprar y cómo combinar cada prenda; a continuación presentamos algunos tips para vestirse de forma elegante con poco presupuesto:

Analizar dónde comprar

Primero que nada, es fundamental elegir correctamente el lugar donde vamos a adquirir las prendas que necesitamos; hoy en día, además de los inmensos outlets repletos de ofertas, contamos con la posibilidad de comprar artículos a través de Internet con rebajas más que interesantes. Y para ahorrar aún más, se recomienda esperar a eventos como el Cyber Monday donde hay prendas de industria nacional e internacional con excelentes descuentos.

Invertir en prendas básicas

Las prendas básicas son aquellas que podemos utilizar durante todo el año y que combinan prácticamente con todo. Entre las más importantes están: los vestidos negros, las remeras lisas de cuello redondo, los blazers y los jeans. Si contamos con estos elementos esenciales, podremos lucir espléndidas sin gastar tiempo ni dinero de más.

Combinar adecuadamente

Aprender a combinar las diferentes prendas de forma adecuada, es clave para escoger un vestuario con estilo y a la moda. Por ejemplo, un jean con una camisa blanca y un pañuelo al cuello que le dé vida a nuestro rostro, es un atuendo ideal para ir a trabajar o para salir a la tarde con amigas. Por otro lado, un vestido negro clásico adornado con un lindo collar y unos zapatos altos, constituyen la combinación perfecta para una fiesta o una cena de gala.

Elegir ropa conforme a nuestra figura

Si bien muchas veces suele pasarnos que nos enamoramos de una camisa o una falda en particular, es fundamental que nos preguntemos si se trata de una prenda que nos va a favorecer o no. Antes de efectuar cualquier compra, es preciso medirse la ropa y asegurarse de estar conforme con cómo nos queda; siempre hay que elegir aquellos atuendos que resalten nuestra figura. De acuerdo con esto, debemos tener en cuenta que los cuerpos alargados se ven bien con ropa vaporosa que les dé volumen, mientras que las mujeres de contextura más redondeada resaltarán con prendas ajustadas.

No recargar el look

Muchas veces, la célebre frase “menos es más” sienta perfecta cuando hablamos de moda. Al vestirnos, debemos cuidarnos de no recargar demasiado nuestro look; por ejemplo, si llevamos algo muy llamativo en la parte de arriba, lo mejor será optar por pantalones o leggins más básicos. Asimismo, si elegimos unos tacos altos, debemos procurar que no sea con un vestido demasiado corto o escotado; en el equilibrio se encuentra la elegancia.