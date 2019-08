ARB: Unión perdió con 9 de Julio en doble suplementario

Al cabo de 50 minutos de juego, el León rafaelino venció al Bicho Verde por 101 a 98, en el partido que abrió la novena fecha del Torneo Oficial. El equipo de Rodrigo Juárez no logró conservar la diferencia lograda en el primer tiempo y sufrió un nuevo traspié. Franco Chiabotto fue el goleador de la noche con 39 puntos. Al Verde no le alcanzaron los 25 de Matías Borda Bossana.

SÍNTESIS

Parciales: 21-22 / 37-40 / 48-64 / 75-75 y 86-86

9 de Julio (101): Facundo Chiabotto 21, Franco Chiabotto 39, Franco Albornoz 14, Lorenzo Meimberg 9 y Rafael Curti 4 (FI); José Maidana 0, Nahuel Medici 0, Valentino Imhoff 0, Pablo Grosso 6 y Alexis Rodríguez 8. DT: Jorge Chiabotto.

Unión (98): Matías Borda Bossana 25, Pedro Porchietto 21, Matías Loro 14, Juan Cipolatti 15 y Joaquín Gariboldi 8 (FI); Mariano Ceruti 12, Ramiro Rojo 3, Máximo Blangini 0 e Ignacio Bértola 0. DT: Rodrigo Juárez.

SE COMPLETA HOY

La jornada número 9 del Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet seguirá esta noche con tres partidos: Libertad vs Ben Hur (21:30), Independiente vs Peñarol (21:30) y Atlético vs Argentino Quilmes (22).