El Centro Oncológico Sunchales se presentó en Rafaela

Aprovechando el desarrollo de una disertación titulada "Y yo ¿qué puedo hacer?", la que fue ofrecida este miércoles 21 en el auditorio de SEOM por el director médico del Centro Oncológico Sunchales, Dr. Miguel Muñoz, el Dr. Cristian Porrato, integrante del plantel médico del centro sunchalense y Marcos Sosa, coordinador administrativo, acompañados además por diversos profesionales que se desempeñan en el COS, en momentos previos a la exposición se aprovechó para desarrollar una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles del COS y su funcionamiento, especialmente los beneficios del equipo Tomo Therapy, de última generación y que es el único en nuestro país, y el número 57 en el mundo.

Darío Cocco

La bienvenida fue aportada por el "dueño de casa", Darío Cocco, secretario general de SEOM Rafaela. En la oportunidad remarcó que " para nosotros es un día muy importante, poder generar esta conferencia con autoridades del COS y también aprovechar para ofrecer detalles del avance de las gestiones que venimos haciendo, es un día muy importante". El dirigente gremial tuvo términos elogiosos para resaltar la actividad de Héctor Ponce, tanto en la faz gremial, defendiendo a sus representados, sino también en el tema Educación y Salud, que están a disposición de la ciudadanía en general y el Centro Oncológico Sunchales.

Hizo saber que están trabajando para que todos los trabajadores que están en la obra social a la que pertenecen, tengan la posibilidad de atenderse en el COS.

Puso especial énfasis en resaltar el significado que encierra poder contar con esa tecnología de punta para el tratamiento de afecciones oncológicas.

Miguel Muñoz

El director médico del COS, Miguel Muñoz, agradeció la invitación y la masiva presencia. Puso especial énfasis en destacar que " para mi es un honor poder estar haciendo esta tarea, en este lugar, donde nos sentimos pro activo para la comunidad, para que esto sea el puntapié inicial para pensar que una Argentina diferente es posible. Es importante transmitir la importancia que tiene, para todo el equipo, poder hacer esto".

Marcos Sosa

Consultados acerca de la cobertura de Obras Sociales, el coordinador administrativo manifestó que "nosotros, desde Atilra, desde la CD siempre tuvimos presente la intención de que pueda tratarse la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que es una tarea un poco compleja. Debemos hacer un equilibrio en pos de dos grandes objetivos, que no sea un limitante la cuestión económica, y trabajar en pos de la sustentabilidad.

"A partir de un trabajo fuerte que estamos haciendo, ya están atendiéndose pacientes con la cobertura de sus obras Sociales, y es importante destacar que el tratamiento está a disposición de toda la comunidad.

Por su parte Miguel Muñoz agregó que "hay pacientes que se enteraron y legaron , otros vinieron porque nos conocen a nosotros, otros se enteraron por los medios y vienen pacientes derivados de otros médicos. Es bastante frecuente que cuando se monta un proyecto de esta índole, con las característica del equipo- elementos tecnológicos y todos los profesionales-, se ponga a prueba, y hemos tenido la suerte que funcionó muy bien, los pacientes y los médicos quedaron conformes".

Cristian Porrato

Explicó detalles técnicos del funcionamiento del Tomotherapy "nos permite cada día, antes de iniciar el tratamiento, hacer una tomografía la que se chequea con una tomografía de base, y diariamente se chequea, lo que permite ver si hubo cambio en la estructura tumoral, y cambio en estructuras de riesgos que lo rodean para que no haya toxicidad, lo que permite más precisión, con mejor calidad de vida del paciente.

Manifestó además que los dos primeros pacientes pediátricos que tuvieron, habían llegado desahuciados ya que les habían indicado que no existía posibilidad de tratamiento, en el COS fueron tratados y con buen resultado.

Miguel Muñoz relató la presencia de un paciente de Tucumán que tenía tumor pleural, ubicado en un sitio cercano a una vértebra la médula espinal, es una estructura muy sensible que tiene baja tolerancia a los rayos, y si no se cuenta con tecnología precisa se corre el riesgo de que quede paraplégico. En Tucumán no se atrevían a brindar el tratamiento, en el COS pudo hacerse y con buenos resultados.

El Dr. Muñoz relató también el caso de la niña boliviana con un tumor cerebral que fue tratada con buenos resultados y ya retornó a su país.