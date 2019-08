Jornada sobre manejo de Fitosanitarios en bordes Urbano-Rurales

Contó con la presencia del director del INTA Rafaela, Jorge Villar y el jefe de AER Castellanos, Carlos Callacci junto a su equipo de trabajo territorial y con un invitado especial como disertante, el Ing. Agr. Luis Carrancio del INTA Oliveros.

”Quiero agradecer al INTA, presidentes comunales, concejales, municipios, productores, entre otros, por mostrar interés en una problemática que afecta a todos; donde lo fundamental es proteger la salud de todos los habitantes, por ello es importante que los fitosanitarios se apliquen cumpliendo buenas prácticas, con equipos adecuados, siempre respetando las condiciones climáticas y horarios convenientes para que no exista la propagación del producto, debemos continuar avanzando como se hizo durante la jornada de hoy” afirmó el lesgislador.

“La manera de abordar un conflicto y juntarse a pensar en ello a veces no se está haciendo, no con malas intenciones, pero cuesta abrirnos a los pensamientos del otro, debemos querer todos una mejor calidad de vida, necesitamos cuidar la salud de las personas y no lo estamos haciendo como sociedad”. Fueron los primeros conceptos compartidos por Carrancio al auditorio. “Es importante pensar juntos por donde puede pasar la solución, si es sobre los metros de límites para utilizar fitosanitarios esto depende de cada lugar y la situación en la que se encuentra. Nosotros tratamos de abordar la posibilidad de producir, pero garantizar la salud de las personas es nuestra prioridad. Hacer las cosas bien alrededor de los pueblos no puede ser voluntario, sino que tiene que ser obligatorio. El INTA colabora con una serie de pautas de buenas prácticas en este sentido”.

Continuando con su exposición el profesional de INTA Oliveros resaltó que “en cuanto a las distancias en realidad nuestra postura es si se hacen las cosas bien, la distancia es muy relativa, pero si se hacen las cosas mal, no hay distancia suficiente como para evitar que el producto llegue a las personas, es decir, nosotros hemos tenido llegada de producto desde 7 y hasta 12 km. si se hacen con equipos no adecuados, en horarios no adecuados y con vientos de regular intensidad y si se hacen las cosas bien hay experiencias de aplicaciones muy cerca del pueblo, con esto no quiero decir que no debe haber distancia de aplicación, quiero decir que la distancia es relativa, el hacer las cosas bien es fundamental, muchas veces hacer las cosas bien más que técnico es un tema social-político, la gente se siente en riesgo, el producto la asusta, la distancia por sí sola no evita la llegada del producto, entonces lo que si evita la buena práctica, con buenas condiciones meteorológicas, es que no llegue el producto donde la gente habita”.

Por último, la Ing. Agrónoma María Eugenia Racciatti, integrante de la comuna de Cañada Rosquín, distrito que obtuvo la certificación de “Municipio Verde” por las prácticas sustentables en la aplicación de fitosanitarios, entre otras; ofreció detalles de lo realizado por dicha comuna del Departamento San Martín, “ser parte de un Municipio Verde significa llevar tranquilidad a la población y a los productores: Es limar los puntos en conflicto con la firme convicción de que estamos haciendo las cosas como se deben hacer”.

Durante la jornada, el senador Calvo hizo además entrega al director Jorge Villar y al Lic. Cristian León de la bandera del Departamento Castellanos para la entidad anfitriona y otorgó un aporte económico para la realización de estas actividades, como así también para la 22ª Jornada Escolar “El Suelo en el en el ambiente” organizadas por INTA, próxima a realizarse en la Estación Experimental Rafaela.