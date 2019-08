Esta noche, el clásico de la ARB en La Fortaleza del Bicho

LIBERTAD VS UNIÓN OFICIAL 1

Los otros juegos irán en Rafaela, donde Sportivo Ben Hur irá por su cuarta victoria al hilo recibiendo a Independiente, mientras que Argentino Quilmes será local de 9 de Julio, uno de los que están en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que Peñarol intentará salir de perdedor ante Atlético.

Vale recordar que de la séptima jornada quedó pendiente el encuentro entre la Crema y el León, el cual se jugará el martes 27 a las 22:00, mientras que aún no hay dictamen del Tribunal de Penas sobre el partido entre Libertad y Atlético, donde no hubo policías y no se pudo jugar.

Las posiciones: Libertad 12 puntos (*); 9 de Julio y Ben Hur 11; Unión e Independiente 10; Atlético (*) 9; Quilmes 8 y Peñarol 7.

(*) A espera de fallo del HTP.