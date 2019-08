Libertad festejó ente Argentino Quilmes

Un buen inicio en el último cuarto le permitió a los dirigidos por Javier Maretto hacer una diferencia de 10 unidades para llegar al final con tranquilidad, pese a que el local buscó revertir la historia hasta el último sonido de la chicharra.

Quilmes 86 – Libertad 92

Estadio: Elías David.

Arbitros: Gonzalo Ponce y Matías Walter.

Parciales: 23-25 / 40-47 y 71-73.

Quilmes: Patricio Andereggen 10, Gabriel Peterlín 7, Martín Caponi 12, Matías Andermatten 0 y Tomás Lattanzi 27 (fi). Ignacio Astesana 0, Maximiliano Savarino 6, Agustín Leonardi 21, José Botazzi 0, Lautaro Coronel 1, Facundo Leiva 2 y Lucas Ambort 0. DT: Mario Bircher.

Libertad: Manuel Alonso 11, Valentín Boscacci 8, Francisco López 22, Adriano Maretto 16 y Julián Eydallin 30 (fi). Tomás Scevola 2 y David Reynoso 3. DT: Javier Maretto.

Como sigue

La séptima fecha se cerrará el martes 27 con Atlético y 9 de Julio, mientras tanto, el martes 20 a las 21,30 se jugará de manera íntegra la fecha 8: Ben Hur vs. Independiente, Peñarol vs. Atlético, Quilmes vs. 9 de Julio y Unión vs. Libertad.

Las posiciones

Libertad 12 puntos (*); 9 de Julio y Ben Hur 11; Unión e Independiente 10; Atlético (*) 9; Quilmes 8 y Peñarol 7. (*) A espera de fallo del HTP.

FUENTE: Básquet Total Rafaela

Foto: Diego Camusso