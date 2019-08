Unión festejó en La Fortaleza del Bicho

Juan Cipolatti con 26 y Matías Borda Bossana con 24 fueron los goleadores del ganador, mientras que Luciano Volta y Bruno Fagnola aportaron 14 en la visita.

Unión 92 – Independiente 81

Estadio: La Fortaleza del Bicho.

Arbitros: Roberto Settembrini y Ariel Aicardi.

Parciales: 21-20 / 41-41 y 65-71.

Unión: Matías Borda Bossana 24, Pedro Porchietto 14, Juan Cipolatti 26, Matías Loro 10 y Joaquín Gariboldi 7 (fi). Mariano Cerutti 4, Ramiro Rojo 6 y Máximo Blangini 1. DT: Rodrigo Juárez.

Independiente: Santiago Caligaris 13, Juan Rodríguez 8, Facundo López 10, Luciano Volta 14 y Bruno Fagnola 14 (fi). Gabriel Bravo 11, Lisandro Ríos 2 y Lucas Ferrero 4. DT: Leonardo Barberis.

Como sigue

La séptima fecha tendrá continuidad este domingo desde las 20,00 con dos partidos: Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales y Peñarol vs. Sportivo Ben Hur. La misma se cerrará el martes 27 con Atlético y 9 de Julio.

Mientras tanto, el martes 20 a las 21,30 se jugará de manera íntegra la fecha 8: Ben Hur vs. Independiente, Peñarol vs. Atlético, Quilmes vs. 9 de Julio y Unión vs. Libertad.

Las posiciones

9 de Julio 11 puntos; Libertad (*), Unión e Independiente 10; Atlético (*) y Ben Hur 9; Quilmes 7 y Peñarol 6. (*) A espera de fallo del HTP.

Informe: Básquet Total Rafaela

Foto: Daniel Ponce