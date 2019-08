Habrá cambios en recolección de residuos para el lunes 19

Ciudad 16 de agosto de 2019 Por Municipalidad de Sunchales

La Municipalidad de Sunchales informa que el lunes 19 de agosto, el servicio de recolección de residuos será de la siguiente manera: - Recolección de residuos no clasificados (nocturna): se brindará el servicio de forma habitual. - Recolección de residuos orgánicos: no se brindará el servicio. - Limpieza de patios: no se brindará el servicio.