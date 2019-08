Soldano firmó su contrato con Boca y tuvo su primera práctica

Franco Soldano puso la firma y oficialmente es la nueva incorporación de Boca Juniors. El atacante llegó al club de La Ribera después de un fugaz paso por Olympiacos de Grecia, donde no logró continuidad.

Se formó como futbolista en Unión de Sunchales, donde empezó a jugar a los tres años. En 2014, después de una temporada en la que anotó 22 goles, pasó a Unión de Santa Fe. En el Tatengue jugó algo más de cuatro años y se convirtió en una de las figuras del plantel de Madelón. Su buena performance lo catapultó al fútbol europeo a principios de 2019.

Franco Soldano firmó su contrato y es el quinto refuerzo de #Boca.



"Es una alegría enorme poder estar acá", sostuvo el delantero este lunes en la Bombonera.



Sin embargo, en Olympiacos de Grecia jugó poco y, ante la posibilidad de llegar a Boca, que buscaba reemplazante para Darío Benedetto, no dudó. "No tenía pensado volver tan rápido a Argentina, pero Boca es una oportunidad que no se puede dejar pasar", aseguró.

Franco Soldano y Nicolás Burdisso, luego del primer entrenamiento del delantero en Boca.

"Desde chico mi sueño era poder venir al club del que soy hincha", concluyó Franco, que llegó al Xeneize a préstamo por un año y medio y con una opción de compra de cinco millones de dólares.