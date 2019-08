X-28 Alarmas desembarcó en Sunchales de la mano de MNB Seguridad y Confort

Matías Baratto, titular de la empresa MNB Seguridad y Confort, apostó a la ciudad de Sunchales para iniciar un plan de expansión comercial que tiene su casa central en Humberto Primero, donde hace una docena de años que es representante oficial de la afamada marca X-28 Alarmas. Este viernes 2 de agosto inauguró el local ubicado en Av. Yrigoyen 824, acompañado de sus empleados, familiares y amigos.

X-28 Alarmas es una marca registrada en la Argentina. Desde 1984 desarrolla productos y servicios destinados a la protección de personas y bienes en todo el país. La sólida experiencia y expertise tecnológico han sido determinantes para alcanzar el liderazgo nacional y los 5 años de garantía real que ofrecen por sus productos reflejan la calidad que los identifica.

De las distintas opciones que ofrece X-28, la firma humbertina se especializa en sistemas de alarmas destinados a residencias y comercios, brindando respuesta integral a una problemática que aqueja a la comunidad como lo es la inseguridad, con una amplia gama de productos y servicios que se adaptan a la demanda del cliente.

En los últimos meses, X-28 diversificó su oferta en materia de seguridad con la incorporación de una línea de cámaras para video vigilancia, posibilitándole a las personas estar conectadas las 24 horas con su vivienda o empresa.

“Notamos que a nuestros usuarios ya no les alcanza con ser únicamente avisados de los eventos que acontecen en sus viviendas y comercios cuando se dispara un aviso de alarma, sino que buscan un escalón superior de seguridad. Las personas quieren ver al instante, desde sus dispositivos móviles, lo que está sucediendo en el lugar que decidieron proteger. Con el lanzamiento de nuestra línea de cámaras quisimos acercarles una solución integral para que se sientan tranquilos y seguros en todo momento”, explicó Baratto.

Matías aclara que en el monitoreo con cámaras se puede optar por hacerlo el propio cliente a través de una aplicación en su smartphone o solicitarle a la empresa que también lo haga. Incluso explica que X-28 ofrece un servicio para que el usuario pueda recibir una notificación que le posibilitará observar el video de un sensor que tiene una cámara asignada y que se disparó por algún movimiento sospechoso. De esta manera se gana velocidad en la respuesta con un procedimiento muy sencillo para quienes no manejan con asiduidad la tecnología.

Finalmente, el humbertino aclara que ofrecen productos y servicios de una empresa líder en el rubro, diferenciándose con la competencia por la atención al cliente, calidad en el equipamiento, prolijidad en la instalación y servicio postventa.

Con respecto a la automatización de portones, Matías explicó que ofrecen este servicio porque está relacionado con la confortabilidad y la seguridad de las personas, ya que no tienen que bajarse del vehículo cuando deben ingresar o egresar del garaje. Aclara que no sólo se puede automatizar los portones levadizos, mencionando los corredizos recto o curvo, los batientes, sumándole todo tipo de cortinas como las metálicas, persianas o black out. Afirma que trabajan con excelentes marcas que garantizan durabilidad con escaso mantenimiento.

MNB Seguridad y Confort atiende de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 y pueden contactarse a través del teléfono fijo 03493 424031 o al celular 3492672164.