Federal A: Unión debutará en Santiago del Estero

FECHA 1 - 01/09

Güemes vs Unión

FECHA 2 - 08/09

Unión vs Depro

FECHA 3 - 15/09

Douglas vs Unión

FECHA 4 - 22/09

Unión vs Boca Unidos

FECHA 5 - 29/09

Chaco For Ever vs Unión

FECHA 6 - 06/10

Unión vs Crucero del Norte

FECHA 7 - 13/10

Unión: libre

FECHA 8 - 19/10

Sportivo Belgrano vs Unión

FECHA 9 - 24/10

Unión vs Gimnasia CdU

FECHA 10 - 03/11

Defensores de Belgrano vs Unión

FECHA 11 - 10/11

Unión vs Central Norte

FECHA 12 - 17/11

Juventud Unida (G) vs Unión

FECHA 13 - 24/11

Unión vs Sarmiento

FECHA 14 - 01/12

San Martín (F) vs Unión

FECHA 15 - 07/12

Unión vs Sportivo Las Parejas

*En la segunda ronda se invierten las localías

*Todas las fechas de la primera fase se jugarán en fines de semana