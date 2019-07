Salud: "La Puerta entreabierta"

“Creemos importante garantizar el derecho a la salud como una política de Estado donde éste sea el garante, conductor y regulador del Sistema Sanitario”, destacó.

“Antes mirábamos la salud por el ojo de la cerradura y el gobierno del Frente Progresista decidió abrir la puerta entera”, enfatizó Martínez.

El legislador repasó los logros alcanzados, destacando que “en estos 12 años en Santa Fe se orientaron las decisiones en materia de salud de manera de garantizar el acceso, la equidad y la calidad en atención integral de la salud. Empezaron transformaciones estructurales en aras de garantizar ese derecho; se construyeron 10 nuevos Hospitales y hay otros tres en marcha, fueron más de 100 los Centros de Salud inaugurados, la inversión más grande de la historia después de la concretada en la década del ‘40 con Irigoyen Freyre. Se puso en valor la producción pública de medicamentos, y se creó el formulario terapéutico provincial para garantizar fármacos eficaces y gratuitos para todos los usuarios del sistema. Progresivamente mejoró la situación de los trabajadores de salud, con paritarias abiertas y formalizando el pase a planta como nunca antes había ocurrido”.

“Por ello, en virtud de lo mucho que se ha logrado y realizado no debemos olvidar que nos quedamos en un día sin Ministerio de Salud en la Nación, empezaron a faltar vacunas y los medicamentos aumentaron más del 500% en 3 años. No es lo mismo la salud como derecho, que la que cada individuo puede pagar. No queremos que la salud sea una mercancía, un gobierno puede desconocer una ley pero el ciudadano está protegido y es la Justicia la que debe velar por su cumplimiento y no solo un Ministerio del Ejecutivo, que siempre es de turno.

Como legisladores tenemos una responsabilidad enorme ante los ciudadanos de nuestra Provincia que nos eligieron y debemos dar cuenta de lo que hacemos y actuar para mejorarles la vida a las personas, en este caso la Salud. El Gobierno provincial abrió muchas puertas; eso es indudable, está a la vista. Como Diputados avanzamos en la media sanción de una ley muy importante que los Senadores ojalá consideren y le realicen los aportes necesarios. La puerta está entreabierta. El gran desafío es la continuidad de estas políticas públicas profundamente transformadoras y de las herramientas legislativas para garantizar y acompañar su desarrollo”, finalizó Martínez.