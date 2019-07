Dietrich: "En las próximas semanas se retoma la obra del paso urbano de Sunchales"

El ministro indicó que son 44 los kilómetros que están en obra en la Ruta 34, que incluyen el tramo que llega a Rafaela y luego la circunvalación hasta Lehmann. "Es una de las tantas autopistas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, y es muy lindo ver este trabajo", manifestó Dietrich. Quien al ser consultado sobre plazos de obra, señaló que para fin de año se inauguraría el tramo entre Angélica y Susana.

"Tengamos en cuenta que todos los meses en promedio le estamos poniendo a esta obra 140 millones de pesos para avanzar", expresó Dietrich. Quien aseguró que los plazos de los trabajo se extendieron por las modificaciones que fue sufriendo el proyecto: "En primer lugar esto iba a ser una autovía, contemplaba rotondas. Estamos haciendo distribuidores a distinto nivel, lo que hace más seguro el tránsito. Ésta es una de las rutas con mayor siniestralidad en Argentina, especialmente por la cantidad de tráfico, con muchos camiones. Es una obra que se tendría que haber hecho hace 20 años. Hoy tenemos un proyecto integral de Rosario a Jujuy para la Ruta 34, donde ya algunos sectores están en obra, y otros se van a ir licitando", indicó el funcionario nacional. Y se lamentó las dificultades que aparecieron producto de que "el kirchnerismo nos dejó proyectos muy malos e inconclusos. Ya que había un tema hidráulico que no estaba contemplado, que en una obra de este tipo era una imprudencia total y hubo que hacer todo ese trabajo".

Y siguió apuntando al gobierno anterior:"El kirchnerismo nos dejó todas las obras paradas, y si había algún pequeño movimiento era para mostrar que algo se hacía pero no avanzaban, porque de hecho se debían 14 mil millones de pesos a las empresas viales y personalmente tuve que trabajar con todas las empresas porque no tenían ninguna capacidad de operar por la deuda que tenían. Tengan en cuenta que la antiguedad promedio de la deuda era de 250 días, casi un año. El único que no tenía deuda era Lázaro Baez, que además había cobrado con anticipación 30 días de trabajo. El día que asumimos, Baez se declaró en quiebra y la empresa nunca más trabajó y nos dejó un tendal en todas sus obras que todavía estamos resolviendo".

Dietrich, también confirmó que en las próximas semanas "se retoma la obra del paso urbano de Sunchales y en unos pocos meses vamos a terminarla. También terminamos el proyecto ejecutivo de la autopista entre Lehmann y Sunchales, que lo vamos a licitar en la segunda etapa de las PPP ( Participación Público-Privada) para fines de este año o durante el primer semestre del año que viene. Tenemos mucho optimismo de las condiciones financieras que va a tener Argentina, a partir de una victoria de Mauricio Macri, que nos va a permitir un montón de proyectos de PPP y que en períodos de 3 ó 4 años tengamos esas obras hechas".

Encuentro con industriales de la región

En el marco de la recorrida que hizo Dietrich por la obra de reconversión de la RN34 en autopista, dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región aprovecharon para plantearle al ministro lo que se viene coordinando con el Ing. Eduardo Plasencia, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Dirección Nacional de Vialidad, respecto al vínculo entre la futura variante y el área industrial.

En este sentido, los empresarios presentes destacaron la importancia de lograr la pavimentación de los caminos públicos N° 5, 6 y 8 en el tramo que va desde la traza actual de la RN 34 y la futura circunvalación, ya que no sólo se optimizaría el flujo vehicular dentro de la ciudad, sino que, además, se potenciarían inversiones empresariales en dicho sector.

Dietrich entendió el planteo y compartió la mirada, a la vez que Plascencia adelantó que, junto a su equipo técnico, visitarán la ciudad en la última semana de agoto para recorrer in situ las conexiones en cuestión.

En otro orden, también se le planteó al ministro la necesidad de planificar la re-activación del servicio tanto ferroviario como aéreo, claves para el desarrollo local.

De parte de Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, estuvieron presentes Andrés Ferrero (presidente), Gabriel Rivarossa (vicepresidente) e Iván Acosta (Director General). Además, fueron parte de la comitiva Luis Gaggiotti, presidente de la Cámara Inmobiliaria, y Hernan Heinzmann, presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR), quién fue acompañado por José Sánchez, gerente de la cámara.

FUENTE: Julio Armando - Rafaela Noticias: https://rafaelanoticias.com/detalle/69959