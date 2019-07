Alberto Fernández: "No podemos seguir pensando a la Argentina sin el campo"

Autocrítica y mensaje conciliador hacia el campo

"Todo el campo, en cualquiera de sus manifestaciones tiene un rol importante en la economía argentina. Y lo que no podemos hacer es negar ese rol. En un país que está endeudado, los mayores productores de dólares que tenemos hoy en día son los que exportan desde el campo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver el modo en que ellos puedan ver favorecida la producción y las condiciones para exportar. Sé que hay un sector del campo que ha quedado resentido o molesto con las políticas que en algún momento ejercimos, pero ése es un tiempo que pasó, no ha sido una buena experiencia esa y no podemos seguir pensando a la Argentina sin el campo", expresó Fernández. Al ser consultado sobre el tema retenciones señaló: "Es un tema para ver, lo que pasa es que el gobierno ha generalizado las retenciones de un modo asombroso, preocupante, y eso tampoco es bueno. Porque poner retenciones a los que agregan valor e industrializan productos agropecuarios no es bueno. Pero lo que creo es que tenemos que mirar hacia adelante y avanzar juntos. Hay un tiempo nuevo que se inicia y lo tenemos que empezar todos juntos porque el estado en que ha quedado el país no es bueno".

Obra de la Ruta 34

"Uno de los problemas que tiene todo el interior, y lo acabo de ver en el norte con la Ruta 11, es el problema de infraestructura. Y eso hay que resolverlo. La Ruta 34 ya venía ensanchándose y este gobierno empezó a discutir si había que hacer una autovía o una autopista, y al final no hicieron nada. Lo que nosotros necesitamos es resolver problemas, no multiplicarlos. Y yo siento que así como ha pasado con la economía, el gobierno ha tendido a multiplicar los problemas que teníamos", expresó Fernández al ser consultado sobre la refuncionalización de la Ruta 34. En este tramo de la conferencia, aprovechó para elogiar a Rafaela, señalando que cuando llegó al gobierno nacional junto con Néstor Kirchner, ambos ponían a la ciudad "como ejemplo de municipio en todo el país", siendo Omar Perotti intendente. "Tengo la certeza de que el país que Omar quiere, es el mismo que quiero yo. Y tengo la certeza que vamos a poder resolver muchos de estos problemas rápidamente", agregó.

Acuerdo con la Unión Europea

"Que el mundo se globaliza es indefectible, eso no hay que discutirlo. El secreto es cómo uno entra al mundo de la globalización, y nosotros tenemos que entrar con inteligencia. Y eso significa preservar nuestra propia industria, nuestras propias actividades, porque eso es lo que da trabajo, eso es lo que moviliza la economía argentina. Después tenemos que hacer el esfuerzo por ser más eficientes y demás, pero lo que es verdad, es que lo que inicialmente se planteó como un acuerdo con la Unión Europea, no es un acuerdo, sino un principio que va a demandar dos años de debate entre la Unión Europea y el Mercosur, que inicialmente el gobierno tendió a ceder cosas me parece que no estuvieron bien. Fundamentalmente porque son dos economía muy distintas la de la Unión Europea y la Argentina, y porque además es una pelea muy desigual la que se está planteando. Es como hacer boxear a un campeón de todos los pesos con un campeón mosca. Y esas cosas me parece las tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el modo en que unimos mercados", manifestó Fernández. Y reiteró que todavía hay dos años para discutir el preacuerdo agregando: "Lo que sí tengan presente que cuando nos sentemos a discutir voy a tener muy presente la industria argentina, el campo argentino, las economías regionales de la Argentina".

Coparticipación nacional y deuda con Santa Fe: "Coparticipación más ágil y más justa"

"Soy porteño, pero soy el más federal de los porteños. Se lo digo a todos los gobernadores. Nosotros tenemos que hacer un 'scrum' entre los gobernadores y el presidente y construir otra Argentina. Porque esta Argentina ha generado una enorme desigualdad, ha favorecido mucho a mi ciudad en desmedro del resto del país. Y no vivo en paz con esa realidad. Creo que tenemos que revisar todo lo que sea necesario para cambiar la estructura de desarrollo de la Argentina, que significa que las provincias reciban lo que les corresponde. Y que lo que producen las provincias vuelva a las provincias, no que se quede en el puerto. Ése es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque definitivamente si nosotros no logramos que se desarrolle Santa Fe, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, la Rioja y otras provincias, vamos a seguir viviendo en esta Argentina injusta en la que vivimos. Lo que tenemos que hacer es una coparticipación más justa y más ágil, las dos cosas", declaró Fernández.

Medicamentos gratis para los jubilados

"Es muy fácil de conseguir", dijo Fernández al ser consultado sobre una de sus propuestas de campaña, que es otorgar medicamentos gratis a los jubilados. "El cálculo que nosotros hacemos es que eso cuesta 14 mil millones de pesos. El peor cálculo que han hecho es que cuesta 19 mil millones de pesos. Éste es el monto que le paga la Argentina en intereses por LeBac a los bancos por diez días. Con eso, yo le cubro la salud y los medicamentos a todos los jubilados. Tenemos que dejar de pagarle a los especuladores y poner esa plata para nuestros abuelos, simplemente. No es un dilema, lo que pasa es que este gobierno está más preocupado por pagarle a los bancos, a los especuladores y a los acreedores que en atender la situación de la gente. Yo no tengo ninguna duda a quién represento, yo represento a los que trabajan, a los que viven del trabajo, a los que producen, a los que estudian, a los que educan. No represento banqueros ni especuladores, la representación de ellos está en otro lado y no acá", agregó.

Firma de acta acuerdo con Perotti

"Omar me dio una idea y me pareció correcta, que es hacer un acuerdo entre provincias y el eventual presidente de la Nación. Es un compromiso en este caso con los santafesinos sobre qué tareas deberíamos abordar de inmediato para empezar a resolver los problemas de Santa Fe. Pero me entusiasmé tanto que empecé a proponer hacer lo mismo a cada gobernador. Así que aunque ya tenemos el acuerdo, vamos a dejar esto para la semana previa a la elección - primaria-, porque ahí vamos a reunirnos con todos los gobernadores, con todos los que pueden ser gobernadores electos nuestros y vamos a firmar un acuerdo provincia por provincia, para empezar a federalizar a la Argentina", expresó Fernández. En otro tramo de la conferencia, el precandidato a presidente, aseguró que "no es Omar - Perotti- el que tiene que darme los votos de Santa Fe. Los santafesinos son libres; el que tiene que conquistar el voto de los santafesinos soy yo y el que tiene que convencer a los santafesinos de que puedo ser una mejor opción que otros para gobernar la Argentina soy yo".

Impuesto a las ganancias

"Siempre cuestioné ese impuesto y mientras fuimos gobierno con Néstor cambiamos el mínimo imponible, para que no afecte a los que trabajaban. En algún momento eso se quebró y se dejó de hacer. El impuesto a las ganancias no lo tienen que pagar los que viven de un salario o los que cobran una jubilación", aseguró Fernández. Pero a la vez manifestó que hay que tener en cuenta "que Macri deja un déficit fiscal del 6 por ciento", dando a entender que dicho impuesto no podrá ser eliminado rápidamente. "Hay que ver cómo acomodamos los números", añadió.

FUENTE: Julio Armando - Rafaela Noticias