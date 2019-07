Por qué Instagram comenzó a ocultar los “me gusta”

Sólo el autor podrá tener este dato pero ya no quedará visible para su audiencia. De este modo, la red social busca que los usuarios pongan el eje en las publicaciones y no en la popularidad que éstas tienen.

El objetivo es desalentar la competencia (consciente o inconsciente) que se puede dar entre los usuarios y la ansiedad que puede generar en algunas personas ver que un contenido no suyo no es tan popular como el de otros.

"Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben. Aún puedes ver tus propios likes tocando en la lista de personas a las que les ha gustado el post, pero tus amigos no podrán ver cuántos 'me gusta' has recibido en tu publicación", se lee en un comunicado que publicó la red social.



Por ahora, esta función está disponible en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Aunque también le comenzó a llegar a algunos usuarios en particular en otros países del mundo. Se trata de una primera fase de prueba.

Según publicó en su cuenta de Twitter, Instagram están esperando recibir muy pronto feedback de los usuarios para saber si este cambio benefició su experiencia en la red social.



Cabe recordar que en los últimos años surgió preocupación por el impacto que pueden tener las redes sociales en los más jóvenes. Se han publicado varios estudios que alertan sobre los efectos nocivos que pueden tener estas plataformas en los más jóvenes.

De acuerdo con un informe realizado por la Universidad de Pensilvania, el uso excesivo de redes sociales puede derivar en depresión y un incremento de la sensación de soledad.

A su vez, de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por la Real Sociedad Británica de Salud Pública (RSPH),que abarcó a 1.479 jóvenes entre 14 y los 24 años, Instagram y Snapchat están entre las plataformas más nocivas para los jóvenes.

"Los medios de comunicación se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, moldeamos la propia identidad, nos expresamos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Está intrínsecamente vinculado a la salud mental", analizó Shirley Cramer, director ejecutivo de RSPH.

En el último tiempo y tras la difusión de este tipo de informes, varias redes sociales comenzaron a cambiar sus políticas de uso para, justamente combatir estos riesgos. En el caso de Instagram, por ejemplo, ahora llega esta nueva función que oculta los "likes". Y con el fin de combatir el bullying y el acoso incorporaron dos herramientas basadas en inteligencia artificial: una le avisará al usuario cuando vaya a compartir un mensaje ofensivo y otra restringirán los comentarios de ciertos usuarios que podrían estar acosando a otros perfiles. Ayer, por otra parte, se anunció que eliminarán más rápidamente los perfiles que infrinjan sus normas comunitarias.