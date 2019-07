Cinco datos asombrosos sobre las hamburguesas

General 22 de julio de 2019 Por LatinWords

La hamburguesa es una de las comidas más populares del mundo entero, no solo por ser un plato muy fácil de elaborar, sino también por su practicidad al momento de comerla. Además, se ha convertido en un ícono culinario gracias a su delicioso sabor y a sus precios accesibles. Aunque no lo creas, las hamburguesas son un un plato interesante de analizar y probablemente hay varias cosas que no sabés sobre ellas; por este motivo compartimos 5 datos curiosos que seguramente te sorprenderán: