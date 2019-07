Libertad hizo oficial su participación en la próxima temporada de la Liga Nacional

Lo que se conocía desde hace algunas horas adquirió entidad de anuncio oficial: Libertad será parte de la próxima temporada de La Liga. Así lo hizo saber la institución en una conferencia de prensa realizada este martes en la sede del club.

En el evento, el presidente Eduardo Grosso confirmó que "anoche se oficializó la participación de Libertad en la próxima Liga". En cuanto a la obtención de los recursos para poder seguir en la máxima categoría, explicó: "Libertad es también una marca comercial y se ha podido vender donde no pensábamos, hay empresas que ya están cerradas y van a hacer un aporte importante".

Sin embargo, lejos de mostrar tranquilidad, avisó que "la Liga se tiene que reformar tarde o temprano, porque así no tiene futuro". "Hay clubes en lo que el sueldo de un solo jugador representa un tercio de nuestro presupuesto", profundizó.

En el plano meramente deportivo, Grosso manifestó su satisfacción por haber renovado el contrato de Sebastián Saborido, quien seguirá como entrenador: "Descansamos con la tranquilidad de poder empezar de cero un nuevo proyecto deportivo".

A propósito de su continuidad, el coach aurinegro afirmó que "me hubiese costado mucho irme. Tuve otros ofrecimientos, pero siempre prioricé a Libertad". "Estoy orgulloso de tener este buzo, ojalá pueda devolver la confianza que me han dado".

En cuanto a la conformación del plantel, Saborido no quiso adelantar nombres, aunque sí deslizó que ya mantiene contactos con distintos jugadores y que esta semana habrá novedades. El base esperancino Andrés Lugli, con pasado reciente en Estudiantes de Olavarría, es uno de los posibles fichajes. "Tengo la suerte de conocerlo y haberlo formado", dijo el DT.

En tanto, con respecto a los jugadores que ya no pertenecen a la institución, explicó que "se fueron a un costo que hoy Libertad no puede pagar".

EL COSTO ECONÓMICO DE AFRONTAR LA LIGA

Marcelo Alemani, tesorero de la Subcomisión de Básquet, brindó algunos detalles acerca cómo se administra el presupuesto del club para competir en la élite del baloncesto nacional. "El 70% del costo de la Liga es logística, con el tema de la inflación fue todo un desbarajuste".

"Los costos para abrir la cancha son una locura y tenemos, en promedio, 400 personas de recaudación", agregó Alemani, exponiendo algunas de las principales razones por las cuales Libertad había puesto en duda su presencia en la próxima temporada hace apenas algunas semanas.

EL LLAMADO DE GROSSO A LOS SOCIOS

El presidente de Libertad, pronto a finalizar su mandato, dejó en claro que parte de las dificultades económicas se desprenden del nivel de convocatoria: "Tenemos un estadio que aloja a tres mil personas, no podemos jugar con 400 en la cancha. Duele, porque hay toda una estructura apoyando".

"Aplaudo al socio liberteño en un montón de cosas, pero no cumplió con el acompañamiento después del ascenso y todavía lo estamos esperando", remarcó. Y, en la misma línea, redondeó: "Hay plateas que se compran y después no se usan, eso pasa. Veo tanto espacio vacío y me pregunto para qué estamos haciendo todo esto".