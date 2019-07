La provincia comenzó con la distribución de vacunas para meningococo

De este modo, se destinaron 21.600 unidades para cubrir las regiones 4 Nodo Rosario y 5 Nodo Venado Tuerto; y 14.400 para las regiones 1 Nodo Reconquista, 2 Nodo Rafaela, y 3 Nodo Santa Fe, respetando los datos poblacionales. El reparto de dosis continuará en los próximos días para garantizar que la vacuna llegue a cada uno de los efectores.

Al presentarse al efector se verificará si su hijo cuenta con:

<< Esquema completo, lo que significa no requiere nuevas dosis hasta los 11 años

<< Algunas dosis, ante lo cual se completarán las necesarias de acuerdo a la edad

<< Sin dosis previas, por lo que se iniciará el proceso de vacunación y se pautarán próximas visitas

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE?

Desde el Ministerio de Salud recomiendan acudir al centro más cercano ante cualquier duda, para concretar la consulta correspondiente.

>> Menores de 6 meses: para niños sin dosis previas, se colocarán dos dosis separadas por dos meses, se citará nuevamente a los 15 meses de edad para refuerzo (3-5 meses o 4-6 meses o 5-7 meses) y se convoca otra vez a los 15 meses para la dosis de refuerzo.

>> De 7 a 23 meses: niños sin dosis previa, se aplica una dosis y se cita a los 15 meses de edad para colocar la dosis de refuerzo, que debe realizarse entre los 12 y los 24 meses de edad, al menos, dos meses después de la primera dosis.

>> Desde los 24 meses: se aplicará una dosis

VACUNA TETRAVALENTE PARA MENINGOCOCO (MENVEO)

Se incorporó en el Calendario Nacional de Argentina (Resolución Ministerial Nº 10/2015) para todos los niños que nacieron a partir de octubre de 2016 en adelante.

Según los datos disponibles en Argentina, el mayor número de casos de la enfermedad se observa en la población menor a 12 meses, siendo el grupo de lactantes menor a 9 meses el más afectado. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Argentina no se observa un aumento de la incidencia en la población de adolescentes.

La estrategia de vacunación en Argentina, indica que a lactantes, desde los tres meses de edad, deben administrarse tres dosis: a los 3 y 5 meses de edad, con un refuerzo a los 15 meses de edad. En el caso de los adolescentes (11 años), se aplica una única dosis.

CASOS PARTICULARES

<< ¿Si no encuentro la vacuna en el carnet, debo pedir orden médica?

Si su niño pertenece al grupo de los nacidos desde octubre de 2016 en adelante, concurra a su centro de salud más cercano para que revisen el carnet y evalúen su caso.

<< Si el niño tiene más de 3 meses ¿se le puede aplicar igual?

Si tiene 4 meses ó más puede recibir esta vacuna junto con las de calendario o sola si ya recibió las otras vacunas y solo le faltaba ésta.

<< ¿La cantidad de dosis son las mismas para todos los niños menores de 1 año?

No, si se comienza a vacunar antes de los 6 meses recibirá dos dosis separadas por dos meses y un refuerzo a los 15 meses.

Si se inicia con 7 o más hasta los 23 meses inclusive son dos dosis separadas por dos meses, la segunda siempre después de 12 meses de edad.

<< ¿Cuál es la cantidad de dosis necesarias para los mayores de 2 años?

Se requiere solo una dosis para otorgar protección.

<< Si tiene 2 años y no figura en el carnet ninguna dosis ¿se debe concurrir?

Sí, se vacuna a niños nacidos desde octubre de 2016, los que nacieron antes no tienen la posibilidad de recibirla en forma gratuita. Si no recibió ninguna dosis solo requiere para esta edad una dosis.

<< Si es mayor de 2 años de edad ¿es aconsejable vacunarlo?

Es importante que lo consulte con su médico de cabecera y que él le explique qué opciones de vacunación existen.

<< Si recibió una dosis antes del año y ahora tiene 15 meses ¿debe vacunarse?

Sí, le corresponde y se completará el esquema con dos dosis más.

<< Si recibió las del calendario oficial de 4 meses hace pocos días ¿cuanto se debe esperar para que reciba esta vacuna?

No hace falta esperar ningún intervalo de tiempo.

<< Si pasó mucho tiempo para la segunda dosis y ahora tiene 7 meses ¿se comienza de nuevo?

No, se completa el esquema de vacunación. Aunque esté retrasado no se debe reiniciar el esquema.

<< Si recibió hace un mes la vacuna antigripal y tiene fecha ahora para la segunda antigripal ¿puedo aplicarle la vacuna del meningococo el mismo día?

Sí, es ideal aprovechar para iniciar o completar el esquema de vacunación.